San Martín: Femicidio y violación, la policía ya detuvo al acusado

En un aberrante hecho criminal un ciudadano de nacionalidad venezolana, violó a una menor de edad, hija de su novia a la que asesinó para darse a la fuga de la vivienda dejando abandonado el auto en el que se desplazaba el sujeto, que tenía pedido de secuestro.

Inmediatamente un medio local, publicó fotos del entonces prófugo para que la sociedad esté alerta.

La víctima y su hija vivían en calle B 8028, en Barrio Lanzone, a donde llegó la policía por el llamado de una vecina que escuchó los gritos de la menor.

A partir de allí, efectivos policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, realizaron distintas medidas para dar con el prófugo que en principio se lo mencionaba como colombiano, logrando detenerlo en la estación de trenes de Retiro.

El parte oficial:

con fecha 11AGOS2024, raíz 911, personal del Comando de Patrullas se desplaza a calle 4 y calle B de ese medio, virtud femenina sin vida. En el lugar entrevistan con Sra. Nancy A. (47), misma refiere ser vecina lindante, que momentos antes encontró a sus vecina A.S , maniatada en una silla de la finca, y a la madre Nancy Elizabeth RÍOS de 30 años fallecida en la cama con manchas hemáticas.

Menor refiere que la pareja de su madre, de quién desconoce datos ya que es una relación reciente, quien tendría nacionalidad Colombiana en la madrugada la sorprendió durmiendo en la habitación, la amordazo y abuso sexualmente de ella, tapándolole la boca con una almohada que la hizo quedar inconsciente.

Al despertar observa fallecida a su madre que habría sido golpeada y apuñalada comenzando a gritar y pedir ayuda.

LABORES INVESTIGATIVAS

● Imputado se moviliza en Chevrolet Corsa gris, dominio AA078HC , con PSA por HURTO AUTOMOTOR – UFI 11 La Mtza., el cual dejo estacionado frente a la finca.

● GO ID al sindicado como QUINTERO CEDEÑO LUIS EDGARDO, de nac. venezolano, de 38 años c/

dlio. registrado en calle Juan Domingo Perón 4474 – segundo Piso Dpto 15 de Caballito.

● Se preserva lugar del hecho, se aguarda llegada Policía Científica y AF.

● Se destaca personal para búsqueda del imputado.

● MPF delega prevención en esta dependencia.

● ID abonado tel. del buscado por geo localización reporto en horas de la tarde en zona de estación de Retiro.

● GO en el lugar c/ auxilio de la Policía Federal Argentina, rastrillan la estación de Trenes y la estación de Ómnibus con resultado negativo.

● Se oficia a CNRT para determinar si el mismo obtuvo pasaje de larga distancia.

● Es insertada la prohibición de salida del País del Cte.

MPF requiere a Juez de Gtias. intervención telefónica en modo escucha directa y orden de detención del imputado.

● Se recibieron declaraciones testimoniales.

● Personal judicial y de Scio. Zonal dieron contención a la menor, al tiempo que le recepcionan testimonio, siendo contundente en cuanto a la autoría del hecho.

Investigo.

FECHA HORA ACTUAL

● Luego de llevar a cabo escuchas en modalidad directa del imputado, se estableció que este estaría a bordo de unidad ferroviaria del Tren Mitre, trayecto de Retiro a Tigre, y viceversa.

● Siendo hora actual se obtiene una nueva antena que da cuenta que el imputado estaría arribando a la estación ferroviaria de Retiro. Por lo que con colaboración de efectivos de Cria. FFCC Mitre de la Superintendencia de Transportes de la Policía Federal Argentina, personal de esta DDI procede en dicha Estación Férrea a la detención del mismo y su trasladado a dependencia policial de PFA.

INT: UFI 14 SAN MARTÍN.

El hecho ha tenido amplia repercusión en los medios, donde se han publicado los hechos y la identidad de los involucrados el medio San Martín Hoy, publicó incluso documentación personal del imputado.

Fuente; Foto detenido Los Bonaerenses