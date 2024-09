San Martín: Allanamientos y detención de peligroso delincuente que arrojó una granada al personal policial

En uno de los allanamientos que realizaba la Policía de la provincia de Buenos Aires en busca de un homicida, fueron agredidos por un peligroso delincuente con una granada que por impericia del criminal no explotó lo que podía haber herido de gravedad al personal policial, curiosamente el delincuente se encontraba en libertad a pesar de tener una condena a 20 años de prisión por un secuestro extorsivo.

El parte policial:

A raíz de conflicto en donde la víctima habría conquistado a la novia de “N.N” Gerez, se generó una rivalidad que se agravo con fecha 30 de octubre del año 2023, cuando varios sujetos, encabezados por Agustín y Maximiliano Gerez terminan con la vida Acevedo dentro del Barrio Ejército de los Andes, en Monoblock 15. Posteriormente ingresó la Vtma. en el Hospital Posadas c/ HAF en brazos y axial izquierdo. Se ID 6 masculinos, como N.N Agustín Gerez, N.N Maximiliano Gerez, N.N Alan, N.N Gustavo, N.N Brian y N.N «El Viejo».

01/11/2023 Se llevaron a cabo allanamientos logrando incautar 2 pistolas calibre 9mm, municiones y esposas.

Ahondando en la investigación, llevada a cabo por parte de los detectives de este elemento, permitió establecer la identidad de los cabecillas del grupo agresor como Agustín y Roberto Maximiliano Gerez, que terminaron con la vida de Acevedo.

Continuando con las tareas de campo, se logró determinar que Maximiliano Gerez, se encontraría en una vivienda del asentamiento Villa Matienzo, del Barrio Ejército de los Andes y que tendría contacto con sujeto quien lo provee de armas de fuego ID como N.N Lio, quien se domicilia desde hace poco tiempo en la calle Almirante Guillermo Brown N° 1679, de Ciudadela Norte, distante a unas 5 cuadras del Fuerte Apache. Individualizados los domicilios se solicitaron ordenes de allanamientos.

FECHA ejecutadas las mandas judiciales, la finca emplazada en Villa Matienzo, arrojó resultado negativo ya que el buscado Gerez se había mudado del lugar hace unos días.-

Respecto al segundo objetivo ubicado en calle Alte. Guillermo Brown N° 1679, se logró la aprehensión de Lionel Andrés Verni por los delitos de “Tenencia Ilegal de Armas, municiones y explosivos”.

SECUESTRO DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

Al momento del ingreso del GAD al dlio. de calle Alte. Guillermo Brown, lugar de residencia de Verni, el que era el proveedor de las armas de los delincuentes investigados, el Cte. al advertir la presencia policial, por la ventana de un improvisado lavadero de su dlio. intento arrojar hacia el grupo especial y uniformados una granada Frag. (granada fragmentada que despide metralla) la cual golpeo contra el marco de la ventana y volvió a ingresar a la casa no estallando debido a la impericia de Verni que no pudo accionarla correctamente.

Al advertir los uniformados el poder de fuego del sospechoso, se efectuó un rápido ingreso a la finca que culminó con la aprehensión del sindicado, procediéndose al secuestro de una granada de fragmentación FMK2, de fabricación nacional, activa, pistola Colt 1911, Cal. 11.25 N° 105930, con cargador colocado y siete municiones intactas en su almacén cargador, revólver Taurus, Cal. 357 Magnum, 4 pulgadas de cañón, N° OA195732, con seis municiones intactas en sus alveólos, revólver Cal. 22 LR, monotiro, sin marca ni numeración visible, pistola Browning Cal. 9mm, numeración suprimida, con 13 municiones intactas en su almacén cargador, réplica de Pistola Glock 19, chaleco antibalas American Blindaje de esta Policía N° 56246, (Último lugar PDS Zarate, sin pedido de secuestro), 114 municiones calibre 11.25mm. 39 municiones calibre 9mm. 25 municiones de calibre .40 S&W. muncion calibre 7.62×51. 10 cartuchos calibre 12.70mm PG. 2 cargadores de pistola calibre 11.25. 04 cargadores de pistola Browning 9mm. 01 cargador de Bersa Thunder 9mm. 02 quepis de Ofl. Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Kepi de color oscuro de cadete 01 par de borcegos policiales talle 44, 2 chalecos de transporte con inscripción POLICÍA, chaleco antibalas marca FM con N° de serie FM-07004617 talle L Masc, lote 2003 (PEDIDO DE SECUESTRO POR ROBO 06/06/2022 UFI DESCENTRALIZADA DE SAN ISIDRO EN IPP N° 14-02-006780-22/00), Campera rompe viento con inscripción PFA, 2 Remeras manga corta con inscripcion PFA, Correaje de cordura (pistolera, porta esposas y portacargador), 2 cintos de cordura policiales, Pistolera muslera termoformada, pistolera de cordura, muslera de cordura, 3 pantalones de fajina azules de esta Policía, camisa de fajina esta Policía, Quepi con inscripción Fuerzas Especiales Gendarmería Nacional, porta credencial policial de cuello, handies Gadninc con frecuencia policial, handie Baofeng con frecuencia policial, 2 bases de carga de handies, linternas con picana sin marca visible, barreta de hierro, precintos varios, 2 pares de Guantes de tela engomados, 2 pasamontañas de color negro, maza, cortafierros, chapa patente DDK-914. registra PSA bajo NSI 3089510 de fecha 26.04.2024, chapa patente dominio AD816ZU, chapa ptte provisoria SAS-4973.

Todas las armas mencionadas, barreta, maza, cortafierro, linterna con picana, y handies fueron habidos junto a prendas policiales en un bolso preparado para su pronto uso. Aprehendido trasladado a DDI San Martín, donde permanecerá alojado hasta día de mañana que sera trasladado a sede fiscal. Se continúan las tareas tendientes a lograr detención de Gerez.

ANTECEDENTES DE LIONEL ANDRÉS VERNI

Este sujeto registraría condena a 20 años de prisión unificada, dictada por el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín, por el secuestro extorsivo de Daniel Rebagliati, el cual fuera cometido en abril de 2015, permaneciendo cautivo durante ocho días recuperando su libertad luego del pago de un rescate, por parte de su familia, por la suma de 1.3000.000 en pesos y de 9.600 dólares.

Se desconoce hasta el momento fecha y motivo por los que Verni recuperó su libertad.

ACCIONAMIENTO Y DETONACIÓN DE MATERIAL EXPLOSIVO

Para el debido secuestro de la Granada FMK2 y con las medidas de seguridad que son necesarias, se solicitó la presencia de personal de la División Explosivos de San Martín (pertenecientes a la Superintendencia de Siniestral de esta policía), quienes manifiestan que el artefacto posee un radio letal de 5 metros, un ⁠radio de fragmentación (donde pueden producirse heridas graves) de entre 10 a 15 metros y un radio de efecto (donde puede causar daños y heridas leves) de entre 20 a 30 metros. Por ello, efectivos capacitados utilizando trajes de seguridad y depósitos seguros efectuaron traslado del artefacto a un campo lejos de la urbe, donde se realizó detonación, determinando que la granada se encontraba en perfecto estado y tenía poder de daño y que efectivamente la misma no se accionó debido a la impericia de Verni, que no supo maniobrar correctamente el arma explosiva y quitar sistema de seguridad que esta posee.

INT.: UFI 02 en turno, Dr. Ruiz de San Martín

Fuente: Los Bonaerenses