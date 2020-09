San Isidro: Denuncian la falta de rendición de cuentas del intendente

El dirigente vecinalista Carlos Castellano expreó a la prensa que: «Es un error del Intendente y su equipo de trabajo negarse a presentar la Rendición de Cuentas a los vecinos de San Isidro. A pesar de la exigencia de la Ley, hace 2 años que no se presenta ante los concejales.



Es sospechoso. La Rendición de Cuentas transparenta en que gastó, cuanto y a quien le pagó el Municipio la plata que aportan los contribuyentes.»



Castellano describió que: «Imagínese que un ciudadano no presente ante la AFIP su declaración anual de ingresos y gastos… Aquí tenemos a un gobierno municipal que se niega a hacer lo que todos los vecinos hacemos anualmente ante el Estado»



Castellano agregó que: «No hay excusas, no se puede a poner a la pandemia como escudo para ocultar los gastos municipales. Municipios vecinos ya la han presentado y muestran cuentas ordenadas y con fondos de reserva para enfrentar crisis como la que estamos viviendo.



No es el caso de San Isidro. Quizas el mayor problema sea el rojo de las cuentas municipales que estimamos en más de 4000 millones si se toman los déficits, deudas a proveedores y préstamos que taparon ese déficit.»



Castellano finalizó diciendo que: «La transparencia en las cuentas permite ser más eficiente , corregir errores y evitar nichos de corrupción. Lo que muchos vecinos exigen a niveles nacionales y provinciales también debe exigirse en el Municipio. Si lo hacemos estoy seguro que San Isidro, con el presupuesto más alto por habitante, puede estar mucho mejor»