Salud mental laboral: ¿Cuánto afecta a los trabajadores en Argentina?

El 41% de los argentinos están estresados por las responsabilidades en el trabajo producto de la pandemia

En la actualidad y después de dos años de intensa pandemia, los trabajadores se encuentran reorganizando sus prioridades y necesidades, entre las que se encuentra la salud mental.

A pesar de que existe cierto optimismo sobre la vida laboral dentro de los próximos años, la salud mental está bajo una verdadera presión y con un estrés frecuente que muchos trabajadores ya sentían exacerbados por la pandemia. Un reflejo de ello es el resultado del estudio People at Work 2022: A Global Workforce View del ADP® Research Institute, el cual reflejó que el 67% de los trabajadores dice que experimenta estrés en el trabajo al menos una vez a la semana.

Argentina y la salud mental

Tras la encuesta realizada a los trabajadores argentinos, al ser consultados con qué frecuencia experimentan estrés, un 28,4% afirmó que de 2 a 3 veces por semana, seguido de un 16,2% que afirma sentirse estresado todos los días. Siendo las mujeres quienes con un 30%, experimentan un mayor nivel de estrés.

De igual manera existen diversos factores que inciden en que los trabajadores experimenten o eleven sus niveles de estrés, los cuales en su mayoría corresponden a tres factores preponderantes como: una mayor responsabilidad como resultado de la pandemia con un 41%, seguido por un 30% correspondiente a la jornada laboral, y un 25% a la seguridad laboral.

Sin embargo, existe un 59,2% que dice sentirse apoyado por sus gerentes cuando se trata de salud mental en el trabajo. Siendo los hombres los que más afirman esta situación con un 62%, mientras que las mujeres lo hacen con un 57%. Lo que se complica cuando hablamos de trabajo remoto, en donde un 61% afirma que a sus gerentes les costaría identificar si alguno de sus trabajadores tiene exceso de carga laboral, estrés o problemas de salud mental.

Alejandro Russo, Operations Regional Director and Country Leader de Argentina ADP, comenta: «Debido a los factores mencionados que impactan en el trabajador, es que algunas empresas han decidido realizar algunas actividades en beneficio de sus colaboradores como: días libres (23%) y derecho a desconectarse de los mensajes después del horario laboral (21,4%). Lamentablemente existe un 34% que reconoce que su empleador no hace nada para ayudar en promover la salud mental positiva, lo que imposibilita el avanzar en esta materia.»

Latinoamérica v/s el resto del mundo

Según ADP a nivel global, casi siete de cada diez trabajadores, es decir, un 67 %, afirman experimentar estrés en el trabajo al menos una vez a la semana. Una cifra mayor en comparación con el 62% anterior a la pandemia. Mientras que uno de cada siete, lo que refleja el 15 %, se sienten estresados todos los días.

Para los que luchan contra el estrés, la causa más común de esta tensión es tener una mayor responsabilidad como resultado de la pandemia con un 41%, lo cual es también un importante factor de insatisfacción laboral. Otros elementos clave de estrés son la duración de la jornada laboral con un 28 %, seguido por los problemas con la tecnología en un 26 % y la preocupación por la seguridad laboral un 25 %.

Un dato alarmante es que nada menos que el 53 % cree que su trabajo se ve afectado por una mala salud mental. Esta cifra es mayor en Asia-Pacífico con un 56 % y América Latina que alcanza el 51 %, quedando atrás Norteamérica y Europa con un 44 % respectivamente.

A nivel mundial un 13% afirma que su empresa no hace nada para promover la salud mental positiva en el trabajo, siendo los empleadores de Asia-Pacífico los más comprometidos y proactivos de todo el mundo, en donde sólo el 9% de los trabajadores afirma que no hacen nada en este sentido. En relación con Europa, esta parece quedarse atrás, ya que un 29% afirma que los empleadores no hacen nada para promover una salud mental positiva.

Argentina, Chile y Brasil

El estrés sin lugar a duda es un problema importante tanto en Argentina, Chile y Brasil, especialmente en este último, donde más de una cuarta parte de los trabajadores, es decir, un 27% se sienten estresados todos los días. Una cifra que no deja de alarmar y que podría empeorar si los gerentes y jefaturas de las empresas no ponen atención a las necesidades de sus colaboradores.

La pandemia y la mayor responsabilidad que ha supuesto para los trabajadores es el principal factor en todos los casos, siendo los trabajadores chilenos quienes más sufren esta carga adicional. Allí un 45%, casi la mitad, lo menciona como un motivo clave del estrés, que sin lugar a duda se intensificó con la llegada de la pandemia y que asumieron por temor a una eventual pérdida de trabajo.

Es así como la mala salud mental repercute negativamente en el trabajo de alrededor de un 51 % de los trabajadores de América Latina, siendo la producción más afectada en Brasil con un 54 %, seguida de Chile con el 49 % y Argentina con un 38 %.

«Según esos datos, se hace necesario que las empresas consideren estos temas de manera urgente, ya que si bien, la mayoría de los trabajadores dicen sentirse apoyados por sus gerentes en temas de salud mental, un 34% de los argentinos, el 27 % de los chilenos y el 21% de los brasileños dicen que su empleador no toma ninguna medida proactiva para ayudar a promover una salud mental positiva en el trabajo, lo cual no deja de ser una cifra alarmante» afirma Russo.

Acerca de la investigación

People at Work 2022: A Global Workforce View explora las actitudes de los empleados hacia el mundo laboral actual y lo que esperan y desean del lugar de trabajo del futuro.

El ADP Research Institute® encuestó a 32.924 trabajadores en 17 países de todo el mundo entre el 1 de noviembre y el 24 de noviembre de 2021. Entre ellos se encontraban

– 15.683 en Europa (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España, Suiza y Reino Unido)

– 3.829 en América del Norte (Estados Unidos y Canadá)

– 5.768 en América Latina (Argentina, Brasil y Chile)

– 7.644 en Asia Pacífico (Australia, China, India y Singapur)

La encuesta se realizó en línea en el idioma local. Los resultados globales se ponderaron para representar el tamaño de la población activa de cada país. Las ponderaciones se basan en los datos de la población activa del Banco Mundial, que se obtienen a partir de los datos de la base de datos ILOSTAT, la base de datos estadística central de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a 8 de febrero de 2022.

