Sabrina Ferreyra apareció en la Costa y sin recordar qué le pasó

El fin de semana las redes sociales advertían sobre la desaparición de una empleada del municipio de Quilmes, identificada como Sabrina Ferreyra, la que apareció según publico su hija en la localidad de San Clemente, sin recordar dónde dejó su auto.

La mujer había hecho que su entorno temiera por una mala decisión luego de que dejara un mensaje preocupante en su muro de Facebook y no se supiera nada de ella.

Por los propios dichos de Ferreyra, ya no soportaba las criticas a ella por no haber sabido cuidar a sus hijos y entendía que no era una buena madre.

Al parecer todo se desencadena cuando una de sus hijas cuenta que durante años fue abusada sexualmente por el marido de una amiga y al exponer el caso en las redes además de mensajes de apoyo, muchos consideraron que ella no actuó como una madre responsable y hasta criticaron duramente su exposición en fiestas donde abundaban las bebidas alcohólicas.

No existen dudas de que Sabrina Ferreyra necesita apoyo profesional tanto ella como su familia para sobre llevar semejante atrocidad cometida por el acusado el que debe responder a la justicia sin demoras para que se sepa la verdad y se castigue a quienes corresponda.

Resta saber cómo Ferreyra llegó a San Clemente y qué ocurrió allí, aunque lo importante es que se encuentra sin daños físicos.