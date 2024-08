Repudio a la idea de licencias sin vencimiento

Un comunicado con la firma de 234 personas vinculadas a tragedias viales y con trabajo en la temática de la seguridad vial, está poniendo en evidencia que el proyecto oficial de eliminar el vencimiento en las licencias de conducir en la Argentina no ha sido estudiado adecuadamente.

El comunicado elaborado por la reconocida luchadora en el tema Viviam Perrone, dice lo siguiente:

«¿Por qué hace mas de 100 años que se otorgan registros para conducir después de la aprobación de varios exámenes en diferentes países del mundo?



¿Será según Sturzenegger porque no son “cool”?



¿Será porque en todo el mundo les gusta el “curro”?



¿Será porque conviene tomar medidas populistas aunque no importe las consecuencias?



¿O será porque es importante hacer estudios psicológicos, físicos y teóricos después de una cierta cantidad de años para chequear que un conductor necesite o no anteojos, oye bien y que esta capacitado física y psicológicamente para tener el poder de un auto que se puede convertir en un arma mortal?



Diputada Patricia Vásquez y Sr. Sturzenegger, es una pena que no tengan idea de lo que significa la seguridad vial. Es la primera causa de muerte para los jóvenes en Argentina, pero a Uds. no les importa. No piensan en la Vida, sólo en el dinero.



Es verdad que hay municipios que venden los registros. Lo que hay que hacer es investigar y meter presos a quienes entregan un documento tan importante a alguien, sin verificar si saben leer los carteles.



Muchos se enteran que no ven bien de lejos cuando hacen los exámenes para obtener el registro.



Lamentamos que tomaron esta decisión sin hablar con el Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con familiares de victimas que hace mas de 20 años que nos dedicamos al tema no sólo aquí, sino de manera internacional, sin ver las estadísticas de O.M.S., sin hablar con abogados, médicos, etc. O sea, tomaron esta decisión porque para Uds. es “cool”.



Como familiares de victimas viales, expresamos nuestro repudio. Hay entre 12 y 20 muertos por día en Argentina, pero no hay campañas, no hay educación vial en las escuelas, no se están arreglando rutas ni se esta incorporando tecnología para evitar los hechos viales.



Patricia Vásquez y Federico Sturzenegger, los invitamos a reunirse con quienes saben, ya que vemos que sólo hablaron con quienes no quieren gastar dinero, aunque pagar un registro salve vidas y evita lesionados que, a la larga, ahorra mas al Estado que una licencia para conducir.



Sé que esto le va a resultar difícil Sr. Sturzenegger ya que su primo alcoholizado mató a Facundo Saccoccia de tan solo 17 años y nunca cumplió con ninguna condena de prisión aunque tiene doble conforme y el rechazo de un recurso extraordinario.

Pero a quienes nos mataron a un ser querido en un hecho vial estamos dispuestos a enseñar lo que aprendimos con tanto dolor.»