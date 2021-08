Realizan una encuesta sobre las condiciones de las fiscalías especializadas en violencia de género

La Secretaría de Género de la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires realiza una encuesta sobre las condiciones laborales en las dependencias de los tribunales bonaerenses que intervienen en causas de violencia de género. La iniciativa se propone visibilizar las situaciones en las que deben desarrollar sus tareas los empleados y funcionarios.

“La idea surgió a partir del planteo de trabajadores y trabajadoras de las dependencias que trabajan con violencia de género. Las fiscalías temáticas están desbordadas de tareas y hoy tienen una fuerte presión de los medios de comunicación para que los casos se resuelvan rápido, algo que en las actuales condiciones es muy complejo”, explicó Norali Lapierre, una de las impulsoras de la iniciativa, trabajadora judicial de la Agrupación Judiciales Unidos Bonaerenses.

La encuesta se hace a través de un link que se envía por WhatsApp a los interesados. Esta metodología se complementará con entrevistas personalizadas.

Lapierre subrayó que “desde afuera hay una idea que los tribunales en la Provincia y particularmente en el Conurbano son como los de Comodoro Py y eso no es real”. Y agregó: “Si no hay justicia hacia adentro de los tribunales, en nuestras condiciones de trabajo, no podemos brindar un servicio de justicia adecuado a la comunidad”.

La encuesta se realiza en todas las departamentales bonaerenses, pero con particular foco en Lomas de Zamora, San Martín, Avellaneda-Lanús, La Plaza y San Isidro.

La iniciativa apunta a realizar aproximadamente 400 encuestas sobre las condiciones de trabajo en dependencias que trabajan con violencia de género en la Justicia. Además de las fiscalías, la propuesta apunta a relevar información de los juzgados de familia, los juzgados de paz y los centros de atención a la víctima, que también están involucrados en problemáticas de género.

Las preguntas de la encuesta apuntan a conocer las condiciones edilicias de los ámbitos de trabajo, si se viven situaciones estresantes o de alguna forma de violencia laboral, y otras situaciones que surgen en estas dependencias.

La información será procesada por Lucía Coppa y Sofía Malleville, becarias del CONICET. Los resultados obtenidos serán volcados en un informe que realizarán el IDESBA (Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires) y las Fundación Friedrich Ebert (FES).

“Queremos visibilizar la situación que se vive en estas dependencias para avanzar en soluciones concretas y, de máxima, lograr un convenio colectivo de trabajo como el que tienen los judiciales de la Nación”, planteó Lapierre. Y ejemplificó: “en la actualidad las fiscalías de género no tienen un médico que puede certificar lesiones leves, algo que retrasa todo el proceso”

Finalmente, evaluó como positivas la creación de dos fiscalías de género en Lomas durante este año. “Fue un reclamo de los trabajadores que planteó la AJB (Asociación Judicial Bonaerense) y que la Procuración efectivizó”, detalló la dirigente gremial.