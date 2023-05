Quilmes: La PFA aprehendió a dos hombres por comprar y vender autopartes de forma ilegal

El ex gobernador de Entre Ríos dice que todos sus bienes están registrados y que no tiene testaferros. La pericia que lo complicaría. Sergio Urribarri fue citado a indagatoria en una causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que se lo señala por no poder justificar más de 9 millones de dólares. El ex funcionario está citado…