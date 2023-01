Quilmes: Inseguridad extrema, vecinos saquean un camión con ganado y faenaron vacas en la calle

Un camión que transportaba ganado fue saqueado por un grupo de vecino en Quilmes que comenzaron a faenar en plena calle a las vacas, en un acto que nada tiene que ver con la necesidad sino más bien con el delito y la crueldad.

Las imágenes generaron conmoción y se viralizaron rápidamente. El hecho ocurrió en la localidad quilmeña de Bernal. Proteccionistas y la policía intentó contener a la vaca que acaban de sustraer de un camión de ganado.

La secuencia, que quedó grabada y se difundió rápidamente. Esto se repitió otras dos veces y solo un cuarto animal pudo ser rescatado del salvaje final, gracias a la intervención de una ONG que se dedica a salvar a caballos maltratados en el partido de la zona sur del conurbano bonaerense.

Karina Dotto,de la ONG Caballos Quilmes, que se dedica al rescate de equinos hace una década en la zona sur bonaerense, contó detalles sobre lo ocurrido y aseguró que la mecánica comenzó hace cuatro meses. Además, pidió la intervención de las autoridades municipales y policiales. La dependencia a cargo de esa zona es la comisaría 5ª de Bernal.

Proteccionistas de la ONG Caballos de Quilmes acudieron al rescate de una vaca que pudo retener la policía, luego del robo de 4 animales, de los cuales 3 fueron faenados en la vereda por los vecinos. Ocurrió ayer en la calle Pedemonte y 187, jurisdicción de la Comisaria Quinta de La Cañada.

La vaca rescatada por la ONG se encuentra delicada porque le pegaron con piedras en la cabeza y la ataron con una soga para llevársela, además tiene una pata comprometida producto de los golpes que le dieron. “Esto viene pasando hace cuatro meses, los camiones que llegan al frigorífico son sorprendidos en medio del día o la noche, los delincuentes le abren los jaulones y le sacan las vacas, y las faenas ahí nomas.

El tema es que la policía y Defensa Civil accionan, pero recurren a nosotras, que la verdad nos excede, porque es distinto, desde el traslado y enlazar una vaca, que nada que ver con un caballo. Nos cuesta un montón porque nadie quiere trasladarlos porque pesan el triple que un caballo y no tenemos la logística para atenderlos.

Esto no puede seguir pasando, los faenan en la vereda, y a los transportistas ni al productor les importa porque cobran el seguro”, declaró Florencia, integrante de Caballos de Quilmes.

No se entiende la pasividad de los Fiscales de Quilmes al no ordenar la investigación penal de los involucrados que se ven claramente en las fotos y videos, ya que existe un concurso de delitos que no pueden quedar impunes.