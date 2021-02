Quilmes: Denunció por abuso a un funcionario de Mayra Mendoza y la echaron del municipio luego la reincorporaron

Se trata de una ex empleada de la secretaría de Aguas y Cloacas que denunció en la Justicia a quien era su jefe, el subsecretario de Servicio Públicos, Pablo Insúa, por abusos de autoridad y maltratos. Ahora pide su reincorporación tras ser echada por no aceptar las invitaciones para salir del funcionario. Silencio cómplice de la intendenta.

Belén Gauto se desempeñaba como personal administrativo del área de Servicio Públicos de la municipalidad de Quilmes, concretamente en la secretaría de Aguas y Cloacas, hasta que la semana pasada dieron de baja su contrato, inesperadamente, luego de más de un año de servicio. El responsable de su cesación fue su ex jefe Pablo Insúa, quien previamente la había invitado a salir en diversas oportunidades y ella lo había rechazado.

Cansada de las insistentes propuestas del funcionario de Mayra Mendoza y tras ser expulsada, Gauto recurrió a la Justicia para denunciar a Insúa por “abusos y maltratos”. En declaraciones con FM Wen, la ex empleada comunal profundizó sobre el vínculo que tenía con el subsecretario de Servicio Públicos: “Recibí varios maltratos de su parte estando solos en su oficina, además de varias invitaciones para salir a comer desde los últimos seis meses”.

“Tuvimos discusiones en las que él decía que era la autoridad y podía echarme”, agregó como antesala a lo que finalmente sucedería. También precisó acerca de otra situación particular en la que se fue “llorando” de su trabajo después de ser “maltratada” por el denunciado delante de sus compañeros. De todos modos, tras acudir a la fiscalía, afirmó que “no” le llegó ningún mensaje más de él y que, además, lo tiene “bloqueado” en el WhatsApp.

Con respecto a cómo fue informada de la interrupción de su contrato, contó: “Él (Insúa) solicitó mi baja y me dijo que fue como una más, como cualquier otra” y, en esta línea, añadió: “No tienen motivos para decir que no trabajaba, era la única del área que iba en pandemia”. Por otra parte, detalló que necesita volver a su empleo porque vive “sola y con tres nenas” aunque no quiere retomar en la “misma área” que se desempeña el funcionario denunciado.

En cuanto al diálogo con el municipio, indicó que se acercó para solicitar su reincorporación y también para denunciarlo a Insúa, situación que al hacerse pública decantó en la “aparición” de otras historias similares por parte de ex empleadas de la comuna.

Finalmente, exigió “hablar” con Mayra Mendoza, quien por ahora no se pronunció al respecto y recibió una catarata de críticas en las redes sociales por lo sucedido, desde la hipocresía de la “sororidad de la intendenta” o que, al no militar Gauto en La Cámpora, “no la van a defender”.

Insúa se presenta en las redes sociales como arquitecto, fotógrafo y docente, ferviente militante peronista y que se ríe de Lanata.

Finalizando el día viernes, desde ATE Quilmes en horas de la tarde se llevó en el Palacio Municipal, una reunión con la intendenta Mayra Mendoza y la Secretaria de la Mujer ,Sofía Tomé, con la compañera Belen Gauto, quien le informo con detalles los hechos de acoso que sufría por su jefe, inmediatamente la jefa comunal tomó cartas en el asunto y se comprometió a acompañarla en el curso de la denuncia que la trabajadora realizó en la fiscalía contra Pablo Insúa.

La difusión del caso dejaba a la intendente muy mal parada, la relación política con el denunciado previa a su mandato era un detonante a futuro para denunciar protección de un acosador y el escándalo salpica además a los gremios con los cuales Insúa trabaja hace años.

Veremos qué otras medidas reales se toman y que no sea frenar la difusión de un caso muy grave.