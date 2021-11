Programación artística, académica y programa invitado en BP.21 durante noviembre y diciembre

El viernes 19 de noviembre comienza la cuarta edición de la Bienal de Performance. En esta oportunidad, el evento presenta un renovado formato: su duración será de cinco meses -extendiéndose a lo largo de todo el período estival- hasta el 16 de abril de 2022.



Con dirección general de Graciela Casabé, curaduría de la programación artística de Maricel Álvarez y dirección académica de Susana Tambutti, BP.21 presenta una veintena de creaciones -la mayoría en carácter de estreno mundial-, un nutritivo programa académico -anclado en la diversidad y la disidencia- y dos programas invitados: Impulso Cazadores, curado por Mariana Obersztern y Festival de Arte Queer -FAQ- con curaduría de Lisa Kerner y Violeta Uman.



La Bienal celebrará el cierre de su programación con el estreno de los dos proyectos seleccionados de la primera convocatoria abierta que organiza desde su creación. El jurado invitado para elegir estos trabajos está integrado por Alejandra Aguado, Mercedes Halfon y Fernando Rubio.



Cabe destacar que todas las actividades -artísticas y pedagógicas- serán gratuitas y que -en su gran mayoría- se desarrollarán en el espacio público y al aire libre.



BP.21 / ARTÍSTICA – Noviembre y diciembre



INFLATION

Diego Bianchi



Video instalación en la que se reflexiona sobre la capacidad de absorción del cuerpo humano. De cómo el cuerpo contiene tanto lo vivido, lo comido como lo gozado. A partir de las acciones que realiza un grupo de performers utilizando mega prótesis corpóreas como trajes, el artista Diego Bianchi cuestiona si es posible representar las experiencias y los consumos como volumen que se adosa a los cuerpos, si las cosas y los cuerpos se fagocitan mutuamente, si es posible distinguir el adentro y el afuera. La instalación contará con una activación performática el día de su inauguración.



Del 19 al 26 de noviembre en Museo Nacional de Bellas Artes.

http://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/diego-bianchi/#t-3





TOBOROCHI

Jorge Crowe» + Javier Bustos + Leticia Mazur



Acción sonora, física, visual y espacial que se desplegará en la Plaza Rubén Darío. Se trata de tres cuerpos mediados tecnológicamente, los del artista Jorge Crowe, el músico Javier Bustos y la bailarina y coreógrafa Leticia Mazur, que deambulan portando ensamblajes técnico-orgánicos generando luz y sonido, afectándose y transformándose recíprocamente.



*Un foco dedicado a la labor de Jorge Crowe incluirá, además, la presentación de su performance audiovisual LUDOTECNIA y la realización de los talleres E.M.Ǝ (ENSAMBLE MUSICAL ƎLECTROMECÁNICO), BICHOS RUIDOSOS y CIRCUITOS DE PAPEL.



19 y 20 de noviembre en Plaza Rubén Darío (al lado del MNBA).

http://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/jorge-crowe-javier-bustos-leticia-mazur/#t-3

http://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/jorge-crowe/#t-1

http://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/jorge-crowe/#t-3





EL TESTIMONIO Y SUS HUESOS

Tamara Kuselman



Esta experiencia inmersiva es una reflexión sobre cómo las vivencias traumáticas marcan pero no definen la identidad. Para crear un acontecimiento íntimo y singular con cada espectador/a, la artista compone una pieza de unx a unx, que contiene movimiento corporal y texto -basado en las reflexiones previas realizadas durante los ensayos con lxs performers. El trabajo aborda esta temática teniendo como foco que el cuerpo guarda su propia memoria y que la comunicación se expande más allá de lo verbal.



Del 24 al 28 de noviembre en Centro Cultural Kirchner.

Pase especial para prensa: lunes 22 de noviembre.

http://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/tamara-kuselman/#t-3





CAJA NEGRA

Tirantte-Rodríguez



La Caja Negra es el dispositivo que eligen lxs artistas Tirantte y Rodríguez para reconstruir el pasado y recuperar historias de otros tiempos, así como reflexionar sobre el presente desde un territorio connotado de cierta nostalgia como es el de la costanera -lugar al que históricamente la gente se acercaba para ver a los aviones despegar-.



Lxs espectadores serán citados en un lugar específico de la costanera y llevados en micro, auto o moto, hacia el punto elegido de la performance donde se encontrará con una Caja Negra de gran tamaño que contendrá́ distintos registros que reconstruyen la memoria de esta parte de la ciudad.



27 y 28 de noviembre en Plazoleta esquina Avenida Rafael Obligado y Avenida Int. Cantilo.

http://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/mariana-tirantte-lisandro-rodriguez-2/#t-3





RÉQUIEM: LA ÚLTIMA CINTA DEL GRUPO KRAPP

Grupo Krapp



En esta ocasión lxs creadores del Grupo Krapp parten de la siguiente premisa: la ausencia de uno de sus miembros fundadores es un agujero que ninguna estrategia compositiva o espectacular puede llenar, sino apenas evidenciar.



Este «concierto performatico sobre la muerte, el vacío, la fragilidad y la magia», según sus creadores, consiste en una antología de canciones de todas las obras estrenadas por el grupo, interpretada en escena y en convivencia con proyecciones, imágenes, textos, objetos y vestuarios de aquellos trabajos.



3 y 4 de diciembre en Centro Cultural Kirchner.

http://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/grupo-krapp/#t-3





LA BATALLA DE ANGACO

Mariano Llinás



Mariano Llinás intenta descifrar en qué medida un acontecimiento histórico (la Batalla de Angaco) puede ponerse en escena, convertirse en una performance. Su hipótesis es que los tiempos militares han quedado tan lejos -tan hundidos en la sospecha y en el desprecio, tan sepultados por la ignominia y la vergüenza- que no es posible aproximarse a ellos más que desde el ejercicio de un movimiento circense.



10, 11, 12, 17, 18, 19 en Centro Cultural Kirchner.

http://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/mariano-llinas/#t-3





BEFORE FALLING SEEK THE ASSISTANCE OF YOUR CANE

Antes de caer, busque la ayuda de su bastón

Rabih Mroué



El actor, dramaturgo y artista visual libanés Rabih Mroué plantea en su conferencia no académica Antes de caer, busque la ayuda de su bastón, una serie de preguntas sobre la relación del arte con la esfera pública. ¿Cuáles son los límites entre el arte y la vida cuando éstos se encuentran fuera de la institución artística? ¿Cómo podría un objeto de arte perder su condición de tal y convertirse en una amenaza?



16 de diciembre en Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

http://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/rabih-mroue/#t-3





BP.21 / ACADÉMICA – Diciembre



#MAR: UNA CONFERENCIA NÓMADA

Marsha Gall, Margarita Molfino y Alina Marinelli plantean la imposibilidad de determinar dónde empieza y dónde termina una performance en la era de las redes, y repiensan cómo actuamos desde los fragmentos, cómo podemos hacer cosas juntxs, cómo construir colectividad.



4 de diciembre en Centro Cultural Paco Urondo.

http://bienalbp.org/bp21/programa-academico/marsha-gall-molfinomarinelli/#t-2





BP.21 / PROGRAMA INVITADO – Diciembre



IMPULSO CAZADORES

Impulso Cazadores es un programa de tutorías para proyectos artísticos en desarrollo que se propone el acompañamiento de obras en proceso, propiciando circunstancias de investigación, pensamiento y materialización. Los tres proyectos invitados en esta ocasión, diversos en sus materialidades tanto como en las disciplinas originarias de sus autorxs, podrían prestarse a ser recorridos desde sus peculiares indagaciones acerca de la relación entre ser y cuerpo.



CAER A TRAVÉS DE TODA LA TIERRA

La cuerda



Video instalación performática que experimenta con la posibilidad de habitar la demora, otro cuerpo para percibir y otra escucha con el entorno.



Miércoles 15 de diciembre en Fundación Cazadores.

http://bienalbp.org/bp21/programas-invitados/impulso-cazadores/la-cuerda/#t-3





MENINA

Victoria Papagni



Marca de dildos desarrollados con criterio de usabilidad cuyo método de trabajo se da en colaboración con profesionales de distintos campos.



Viernes 17 de diciembre en Fundación Cazadores.

http://bienalbp.org/bp21/programas-invitados/impulso-cazadores/victoria-papagni/#t-3



PO_OTORETO

Ayelén Coccoz



Del japonés pootoreto –retrato-, Po_Otoreto es un proyecto dedicado a la creación de pequeñas figuras articuladas que reinterpretan la identidad física y psíquica de una persona.



Domingo 19 de diciembre en Fundación Cazadores.

http://bienalbp.org/bp21/programas-invitados/impulso-cazadores/ayelen-coccoz/#t-3