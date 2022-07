Prisión perpetua y cárcel común a cuatro ex militares como responsables de los «Vuelos de la muerte» de Campo de Mayo 

Fueron condenados los ex integrantes de la plana mayor del Batallón de Aviación 601 Luis Del Valle Arce, Eduardo Lance y Ángel Delcis Malacalza y el excomandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros. Como medida de reparación, enviaron testimonios al Grupo Clarín para modificar una nota que mencionaba que los hijos de una de las víctimas habían sido abandonados.



El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó hoy a prisión perpetua a los ex militares Luis Del Valle Arce, Eduardo Lance, Ángel Delcis Malacalza y Santiago Omar Riveros como responsables por los «Vuelos de la muerte» de Campo de Mayo.



Fueron encontrados culpables de allanamiento ilegal y de la privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio agravado de cuatro personas que estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio denominado «El Campito» y cuyos cuerpos fueron encontrados en la costa atlántica entre 1976 y 1978: Adrián Enrique Accrescimbeni, Juan Carlos Rosace, Rosa Eugenia Novillo Corvalán y Roberto Ramón Arancibia.



Sobre el cumplimiento de la pena, los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini ordenaron que el Cuerpo Médico Forense analice el estado de salud de Del Valle Arce, Lance y Malacalza para conocer si están en condiciones de salud para quedar detenidos en un establecimiento penitenciario. Mientras tanto, les colocarán dispositivos electrónicos para controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria.



Como parte de la reparación a las víctimas, el tribunal ordenó remitir testimonio de la sentencia al Grupo Clarín para que se adecúe una nota publicada el 24 de noviembre de 1977 titulada «Buscan a familiares de dos niños abandonados», sobre los hijos de Roberto Arancibia, quien había sido secuestrado y desaparecido.



La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue querellante en el debate y el secretario Horacio Pietragalla Corti estuvo presente para acompañar a familiares de las víctimas durante la lectura del veredicto, que se realizó en una audiencia presencial, la primera en todo el debate.



Estuvieron en la sala los integrantes del TOF 2 de San Martín, junto a la fiscalía, querellas y algunas defensas. Mientras que los cuatros acusados siguieron lo que sucedía en la audiencia desde sus domicilios de manera remota. También se acercó una gran cantidad de público, entre quienes estuvieron familiares y organizaciones de derechos humanos.



Se trata del primer juicio oral que revisa los llamados «Vuelos de la muerte» del Ejército. Los condenados fueron mandos intermedios que integraron la plana mayor del Batallón 601 de Aviación del Ejército, algunos de ellos también pilotos.



Del Valle Arce fue comandante del Batallón de Aviación, Malacalza fue segundo comandante y Lance fue oficial de Operaciones, por lo que integraba la plana mayor del Batallón. Riveros, por su parte, era jefe del Comando de Institutos Militares y máximo jefe de la Zona de Defensa IV. A ellos se sumó durante casi todo el debate Horacio Conditi, oficial de Personal y también miembro de la plana mayor, quien fue apartado por problemas de salud.



El tribunal acreditó que los condenados, organizaron y facilitaron los recursos para completar el plan criminal y eliminar a las personas que habían sido secuestradas, mantenidas en cautiverio y torturadas en Campo de Mayo.



Para eso contaron con el aeródromo militar, con aviones destinados especialmente, pilotos y toda una estructura para el funcionamiento clandestino de esta práctica planificada y sistemática que se utilizó para desaparecer y eliminar a miles de personas en esa guarnición militar.



Las pruebas documentales, entre ellas las aportadas por el ex Programa Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, permitieron conocer que el Batallón de Aviación 601 contó con aviones Twin Otter y Fiat y helicópteros, todos aptos para realizar lanzamientos en vuelo.



Durante el juicio, declararon decenas de ex conscriptos que confirmaron la utilización de esos aviones en Campo de Mayo y que aportaron información para reconstruir esa maquinaria: la llegada de camiones con personas detenidas, cómo las guardias daban acceso a la pista, la salida de vuelos nocturnos, los restos de ampollas con una droga que utilizaban para adormecer a las personas detenidas y cómo tenían que limpiar los aviones que volvían con restos de sangre.



Varios de esos testimonios fueron convertidos en microrrelatos por los equipos de la Secretaría y se pueden ver en los siguientes links:



Las jaulas. Causa Vuelos Campo de Mayo. Episodio 1

Montoncitos de ampollas. Causa Vuelos Campo de Mayo. Episodio 2

A doscientos metros de la pista. Causa Vuelos Campo de Mayo. Episodio 3

Helicóptero Videla. Causa Vuelos Campo de Mayo. Episodio 4



El camión de correo. Manuel mira. Causa Vuelos Campo de Mayo. Episodio 1

El camión de correo. La hendija. Causa Vuelos Campo de Mayo. Episodio 2

El camión de correo. Los helicópteros. Causa Vuelos Campo de Mayo. Episodio 3

El camión de correo. El fogón. Causa Vuelos Campo de Mayo. Episodio 4

