Presentaron el proyecto para iniciar el juicio político a la Corte

Fue tras el llamado a sesiones extraordinarias.

Diputados del bloque del Frente de Todos (FdT) presentaron formalmente hoy el proyecto que propone iniciar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, que el Poder Ejecutivo incluyó en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.

La iniciativa, presentada en las últimas horas por el diputado del FdT, Eduardo Valdés junto a otros legisladores del FDT, que consta de 410 páginas, propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.

El proyecto tendrá validez por tres años, y no cae con la renovación del cuerpo, es decir que si el oficialismo consigue dictamen por mayoría simple pero no lo puede llevar al recinto este año porque no logra los dos tercios necesarios podría insistir más adelante si reúne las voluntades necesarias aunque en un año electoral esa alternativa es menos viable.

El Ejecutivo publicó este viernes el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, con un temario que incluye el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de la Nación. Será desde el 23 de enero al 28 de febrero.

Gabriela Cerruti señaló que el temario de proyectos de ley para el período de sesiones extraordinarias en el Congreso “es lo suficientemente importante y extenso” y pidió que la oposición “entienda que en el libre juego democrático y de las instituciones hay que sentarse a debatir y no extorsionar a la sociedad tratando solo los temas que a ellos les interesa”.

El decreto 17/2023 fue publicado este viernes en el Boletín Oficial. El temario elaborado por el Poder Ejecutivo para que el Congreso trate en sesiones extraordinarias del Congreso entre el 23 de enero y el 28 de febrero incluye 27 temas.

El presidente Alberto Fernández y los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo; “decidieron impulsar el juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional”. El pedido se extiende a los otros miembros del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.