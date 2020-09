Por primera vez una mujer en la conducción de los laboralistas argentinos

Cynthia Benzion se convirtió en la primera mujer presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) tras ser elegida por las y los especialistas del fuero del trabajo para suceder a Matías Cremonte y conducir a la entidad por los próximos dos años. Benzion, abogada de la Asociación Argentina de Actores, será acompañada por otras dos reconocidas abogadas laboralistas, María Paula Lozano (Federación Aceitera) como vicepresidenta y Mariana Amartino (ATE) en el rol de secretaria general.

La nueva conducción fue proclamada anoche en una multitudinaria asamblea virtual y en forma unánime, ya que no se presentó oposición a la propuesta de la lista de la agrupación 1 de Mayo. Sobre los desafíos que se presentan para la asociación en los próximos dos años, Benzion afirmó: «Deberemos estar a la altura de un escenario dramático para el mundo en general y para los trabajadores y sus organizaciones en particular. La pandemia, provocó una aceleración del deterioro progresivo de nuestra sociedad, ya largamente castigada por altísimos índices de desempleo, trabajo no registrado y exclusión social, y eso exige que las organizaciones deban generar anticuerpos para detener avances sobre los derechos laborales y sociales».

El resto de los cargos del Consejo Directivo elegido se completa con Juan Lenta, Matías Cremonte, Leonardo Elgorriaga, Adolfo Matarrese, Ernesto Zas y María Alicia Calvinho; más Mariano Suárez, Sandra Fojo, Romina Stampone y Darío Delle Chiade como integrantes del órgano de fiscalización.

La Asociación de Abogados Laboralistas, fundada en 1958, estuvo en los 90 en el centro de la atención pública por su rol decisivo en la caída de la Corte Suprema menemista. También jugó un rol importante durante el gobierno de Mauricio Macri en defensa de la Justicia del Trabajo y en la resistencia de los proyectos de reforma laboral y previsional.

Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas