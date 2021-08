Personal jerárquico de comercio lleva un mes de conflicto y espera llegar a un acuerdo

El conflicto que lleva adelante hace más de un mes la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPyJC) continúa en vilo y esperan que en el cuarto intermedio del jueves se logre acordar con los empresarios de Dorinka el incremento salarial y el reconocimiento del gremio.

El secretario de Interior de APPyJC, Antonio Juncos, confirmó que levantaron la medida de fuerza porque han obrado “de buena fe”, dado que este jueves tienen audiencia en el Ministerio de Trabajo. Manifestó: “El viernes le mostramos a la compañía que nosotros siempre estamos abiertos al diálogo”.

“La compañía salió comunicando que nos daban un bono de 4150 pesos en mano, incremento de sueldo a octubre de 6.5 puntos y un 10% en noviembre. Lo que venimos reclamando hace un mes y medio, cuando se iba intensificando el conflicto salarial, es el reconocimiento del gremio. Hoy tienen que reconocer al gremio para que esto no vuelva a suceder más y tener una mesa de diálogo con nuestro secretario general”, aclaró.

En ese sentido, remarcó la pésima organización y comunicación desde Dorinka: “El aumento del 20% en marzo yo lo supe tres días antes. Compañeros se enteraron el mismo día que cobraron. Nunca podíamos decir que el mes que viene íbamos a cobrar un 15% como sucedió ahora. Nos iban dando el aumento cuando ellos querían y lo que querían”.

El trabajador jerárquico del local 2997 en CABA expresó que los dueños de Dorinka lo único que quieren es reunirse con él por ser referente de Walmart, pero planteó que primero deben sentarse con el secretario general “decir las pautas de la mesa de diálogo” para después acordar.

Dorinka “niega el reconocimiento del gremio” y Juncos explicó: “Ellos lo que nos dicen es que no tenemos la personería gremial, que no somos nada y que no representamos jerárquicos, a pesar de que el gremio de jerárquicos no tiene ningún gremio que lo representa”.

“Somos trabajadores jerárquicos, creo que la compañía tiene que entender eso. Nosotros estamos a favor del crecimiento de la compañía, pero para la compañía nuestro crecimiento económico no está”, sentenció.

Además, aseguró que muchos de los trabajadores jerárquicos que están en el medio del conflicto “están viviendo un gran malestar porque los obligan a estar en línea de caja sentados, otros no se sientan pero están esperando la represalia del día de mañana que tarde o temprano los van a sacar”.

En la sucursal de San Justo, ante la medida de fuerza de bloquear las puertas, la empresa envió policías “para amedrentar”. “Tuvimos el cuerpo de infantería adentro del local que nos quería achicar para que nos retiráramos. El segundo día había más de 70 policías y no nos dejaban entrar, haciendo un autobloqueo”, marcó.

Si en el cuarto intermedio no llegan a un acuerdo, Juncos confirmó que los trabajadores de APPyJC retomarán la medida de fuerza hasta que finalmente reconozcan al gremio.