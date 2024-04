Patricia Bullrich contrató a la «Locomotora» Oliveras para dar clases en el Ministerio de Seguridad

En el momento en que la Policía reprimía en la 9 de Julio a manifestantes se habría grabado este video en una de las sedes del Ministerio de Seguridad de la Nación. La iniciativa se contradice con la política de austeridad que dice tener la gestión de Javier Milei.

La boxeadora Alejandra «Locomotora» Oliveras dio una serie de clases de motivación al

personal del Ministerio de la Nación que encabeza Patricia Bullrich.

Se dio a conocer un video en el que Oliveras encabeza una clase en esa cartera con empleadas de Recursos Humanos.

Según algunos medios las clases se dieron en la sede que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación en la calle México 12 de la Capital Federal y fueron justo cuando se llevaba a cabo la protesta de movimientos sociales en la Avenida 9 de Julio que derivó en una represión que tuvo varios detenidos y hasta periodistas atacados con balas de goma por los uniformados.

Si bien el operativo lo comandó la Policía de la Ciudad también participaron Prefectura Naval, Policía Federal y Gendarmería Nacional, tres fuerzas federales a cargo de Bullrich.

«En lugar de estar monitoreando lo que pasaba en la 9 de Julio, estaban con estas clases. La verdad no era el momento de hacerlo, pero no es extraño lo que pasó», remarcó un empleado de la cartera de Seguridad a los medios que no dieron a conocer su nombre.

Según trascendió, el llamado a la «Locomotora» Oliveras se realizó dentro de la Ley Marco del empleo público, donde el contrato más alto ronda los 2 millones de pesos, aunque en el caso de la boxeadora la habrían contratado por un millón.

De todas maneras, el Gobierno, cuya política austera se podría contradecir con esta convocatoria, aún no dijo nada oficialmente.

Por un lado el gobierno nacional despide empleados, a otros no les renovó los contratos, pero avanza en la contratación de personajes mediáticos, aún cuando el propio Adorni y otros miembros de La Libertad Avanza justifican los despidos y hasta los festejan con la excusa de que ahora los nombramientos son por cualidades y no por género o afinidad política. también en esto no sería el caso de Oliveras.