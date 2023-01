PAMI 43 años de reclamos que nadie ha atendido

Miserias, bondades, toses y enemas. Hacia 1980 Enrique Breccia y Carlos Trillo crean la serie «Los enigmas del P.A.M.I», que fue algo así como una broma privada acerca del horror y la comicidad de volverse viejo. Publicada originalmente en la revista Superhumor en 1981.

Como ejemplo, ya en 1980, el sistema de salud se volvía deficiente y el PAMI lo reflejaba aún más porque sus afiliados necesitan tratamientos prolongados e internación en la mayoría de los casos por cirugías que suelen postergarse hasta que terminan siendo operados de urgencia con una lógica macabra pero real, el cuadro se complica por la falta de atención en tiempo y forma, las excusas son varias, falta de camas, falta de estudios, problemas gremiales, falta de insumos u ordenes mal confeccionadas, más una burocracia cómplice.

Como hemos visto los que tenemos unos cuantos años, reclamos, marchas y denuncias mediáticas han existido siempre, algunas más organizadas, con mayor cobertura pero siempre fueron una especie de ola, que crecieron y murieron sin ser solo eso, un momento, porque por un lado no conmovieron a los políticos, no conmovieron a los funcionarios judiciales que jamás han investigado los fraudes en el PAMI, como tampoco algún medio o periodista «conocido» hizo un seguimiento de los casos.

Para los políticos el PAMI ha sido siempre una «caja», un organismo donde se puede designar a un mediocre y limitado funcionario porque da igual lo que haga, el que llega antes que ocuparse de escuchar o estudiar los reclamos se sentará con los proveedores a «negociar» como se trabajará en la nueva gestión, pero básicamente las prestaciones seguirán siendo deficientes y sin controles, es decir es más sencillo permitir un mal servicio que controlar y encontrarse con dificultades para mejorar la atención.

Entonces, todo se limita a maquillar la gestión, apostar a difusión de nuevos «servicios» y darle para adelante, uno de los trabajos más cómodos debe ser el de auditor del PAMI porque no han detectado en estos 43 años irregularidades y cuando alguien las documenta por ellos la excusa oficial del organismo es que es RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR, algo que es cierto en parte, pero si ellos creen que no se puede controlar a los prestadores, que nos ahorremos entonces los sueldos de los auditores.

Para los funcionarios judiciales nunca ha sido algo que les interese investigar y de hecho como decía el Gral. Perón si quieres que algo se demore crea una comisión, bueno, la Procuración General de la Nación creo la UFI-PAMI, en el año 2004, mediante un convenio entre María Graciela Ocaña directora ejecutiva del PAMI y Esteban Justo Antonio Righi Procurador General, la realidad es que en estos 19 años de su creación, las denuncias no reflejaron en nada lo que ocurre, no mejoraron el funcionamiento ético del instituto, las condenas de causas giradas por la UFI-PAMI tienen porcentaje negativo y Ocaña dejó su cargo antes de tiempo denunciada y procesada por hechos de corrupción.

En todos estos años, hemos visto protestas, alguna denuncia mediática de gente desesperada, pero ni se acercan a la realidad de la cantidad de víctimas del PAMI, muchos murieron y otros quedaron con secuelas más graves que las que padecían, por demoras o mala praxis médica, pero culpables NINGUNO.

Algunos como en todo reclamo encontraron un excelente negocio, así hay abogados que prometen ser especialistas en amparos y reclamos al PAMI, pero la realidad es que si alguno tuviera un éxito real en lo que prometen tendrían colas en sus estudios jurídicos y eso no ocurre, también en los tiempos online que se viven otros han creado grupos en redes sociales para «pescar con red».

Y los más atrevidos han organizado grupos donde se incita a movilizaciones sin ningún sustento usando a la gente dolorida a creer que con marchar, gritar, pintar, romper y escrachar se va a llegar a algo, bueno no es el camino, una cosa es visibilizar el reclamo, mostrarse y otra es hacer que la gente vaya al choque, los derechos no se imponen se reclaman, muchos de esos movilizan pero no ofrecen ningún acompañamiento, ni siquiera si la protesta tiene consecuencias legales para quienes creyeron en ellos y terminan denunciados.

El dolor no es una excusa para hacer lo incorrecto, de hecho la protesta violenta beneficia a los que deben dar respuestas porque se victimizan, porque saben que aún con la presencia de los medios eso pasará y la gente lo olvidará, entonces van a esperar y luego demandarán lo que termina generando divisiones en los grupos y temor, además de una sensación peligrosa de que no se puede reclamar.

Hay una gran responsabilidad cuando uno realiza un reclamo presencial, como hay un riesgo alto de que se desvirtúe el reclamo, porque hay infiltrados y hay estúpidos, la realidad es esa.

Hay que dejar de ponerse de un lado o del otro que inventaron los políticos porque solo buscan dividir para que el Pueblo no les reclame la verdad y en salud la verdad es que como país estamos MAL.

La situación sanitaria en la Argentina ha ido empeorando con los años, la cantidad de camas de internación disponibles en todo el país es de 4,4 por cada mil habitantes. Aunque Argentina está mejor que Brasil y Chile, que apenas superan las 2 camas, no alcanza el 4,7 establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-mico (OCDE) y queda lejos de las 8 a 10 camas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero el promedio nacional oculta la desigualdad real ya que solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanza el estándar de la OMS (con 9,4) y solo las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba se arriman al de la OCDE. Todos estos datos aparecen en un informe de la Fundación Mediterránea publicado en mayo de 2020.

Entonces no se trata de que si pasamos una Secretaria al rango de Ministerio demostramos interés en mejorar la salud de TODOS porque es como tener un cargo sin funciones, es decir una mentira.

El Ministerio de Salud de la Nación tiene registrado que, en 2017, el 75 % de esas camas estaban localizadas en la región Centro, donde vive el 62% de la población, según el último censo de 2010. El NOA dispone del 10%, el NEA 7 %, Cuyo y la Región Sur tienen cada una el 5% del total.

Argentina tiene, además, 3,9 médicos por cada mil habitantes y se ubica a medio camino en el ranking liderado por Cuba con 8,2. Pero, otra vez, con un 13,2 CABA triplica la media nacional y provincias como Santiago del Estero, Misiones, Formosa y Chaco, apenas cuentan con 2 médicos cada mil habitantes.

¿Cómo lo solucionó el presidente Alberto Fernández este déficit de médicos? con la pandemia como excusa y para que no nos mate el COVID-19, sacó uno de los peores DNU de la historia política Argentina, el famoso DNU 260/20 del que ya me he referido, que habilita de forma excepcional el ejercicio de la medicina por cualquiera incluso sin validar o verificar título alguno, así un médico sin especialidad puede realizar acciones vedadas normalmente.

Para que se entienda, no te mata el COVID, pero quién te salva de la mala praxis de estos «médicos» N.N.» porque muchos de estos utilizan una misma matrícula provisoria, si el gobierno de Alberto Fernández era malo, además de eso es un genocidio a los adultos mayores lo que hicieron con ese DNU, porque es justamente en los prestadores del PAMI donde se registran la mayor cantidad de médicos truchos detectados por los sindicatos médicos y los colegios de médicos, hechos denunciados pero ni el Ministerio de Salud de Nación ni de la Provincia de Buenos Aires jamás se han ocupado del tema, peor aún, prorrogaron el DNU hasta diciembre del 2023, violando incluso el concepto jurídico que tienen los DNU, que son justamente de NECESIDAD y URGENCIA, es decir, la pandemia era una urgencia, se terminó la pandemia pero en Argentina lo prorrogan, felicitaciones.

Los motivos reales de prolongar este DNU CRIMINAL no son otros que es una buena forma de «dibujar» en números la atención médica, ahora si sobrevivís a la atención de esta gente esa es otra cosa, el NEGOCIO es redondo para los prestadores y el Estado, yo te doy camas y una supuesta atención médica, vos PAMI no me auditas, yo prestador te cobro por un tratamiento y atención a valor de mercado, pero yo en lugar de un médico contrato por la misma plata 2 venezolanos y 1 boliviano, que la relación contractual es mediante factura, es decir, no hay relación laboral, el tipo viene y me factura, un negocio excelente que ahora se entiende el interés de empresarios que nunca se dedicaron a la salud por comprar sanatorios, no tienen empleados porque hasta el que abre la puerta factura, la cama como tiene gente en espera si el paciente viene flojo lo ayudamos a que no sufra.

Digo el PAMI no encuentra raro que la tasa de mortalidad de adultos mayores sea cada vez más elevada y por patologías que no deberían producir la muerte, son ingenuo o cómplices??

Mientras todos los políticos siguen en otra, el PAMI con una conducción tripartita que debería ser investigada por estas y por irregularidades patrimoniales, Luana Volnovich, Martín Rodríguez Alberti y Rayen Nazareno Castro Bergamin.

Fiscal Guillermo Marijuan, usted que siempre sale en los medios con «investigaciones» que no concluyen en nada, acá tiene algo para investigar y con buen puerto, o lo suyo es solo vender humo?.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw