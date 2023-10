Orlando Machado votará contra Javier Milei

El concejal por Juntos por el Cambio y líder del SECLA reconoció que “seguramente” respaldará a Sergio Massa en el ballotage.



El concejal por Juntos por el Cambio en Avellaneda y secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA), Orlando Machado, admitió que “seguramente” respaldará a Sergio Massa en el balotaje al marcar sus diferencias con Javier Milei y también criticó con dureza el apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri al líder libertario.



“En principio me produce mucha tristeza la virulencia con la que terminó la campaña, las cosas que se dijeron y hoy hay dirigentes que están sentados en la misma mesa como si no hubiera pasado nada”, cuestionó el edil en diálogo con medios locales.



Y agregó: “Realmente creí que se estaba militando en un espacio distinto. Después con respecto a mis posiciones, más allá de la política en primer lugar soy dirigente gremial y obviamente que voy a estar con aquel candidato que defienda los intereses de los trabajadores, en este caso, no voy a estar con Javier Milei seguramente”.



“Estamos evaluando. Seguramente vamos a estar con Sergio Massa. Ya pasó la interna, las generales, queda el balotaje y reitero, no voy a acompañar a ningún candidato que esté en contra de los trabajadores”, subrayó.



Asimismo, sostuvo que “Massa ha sido quien mejor interpretó el momento que vive la Argentina que es dramático por distintas circunstancias” y valoró “esto de pedir, por lo menos solicitar, una especie de gran acuerdo nacional que privilegie la situación del país por sobre las cuestiones particulares inclusive de los partidos”.



En tanto, consideró “una falta de respeto total” lo resuelto por Macri y Bullrich. “No acompaño este respaldo que salió en forma inconsulta con las bases”, recalcó.

Compartir Compartir Compartir Pin Tuitear