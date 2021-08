Nueva sección, Documentales El Sindical

Porque hay mucho por contar y mostrar, porque hay magia en personas que te pueden cambiar la vida. Porque dar es el mejor regalo que se puede dar uno y saber recibir es entender el ciclo.

Por muchas cosas que no entenderían, hoy nace una nueva sección en el diario, hoy muchos medios informan de manera tendenciosa y nos quieren «vender» ese producto como un documental.

Entonces hagamos documentales.Hablar de cine, ser un espectador de la pasión que hay en los que aman el cine, que respiran arte en todas las expreciones es ver la vida misma.

El periodismo me permitió conocer músicos, artistas de casi todos los géneros, pero conocer y ver como trabaja un documentalista me impacto, una director de cine Joaquín Uthurralt Casas me dijo que el cine es un viaje del que no se vuelve y la verdad que quiero hacer ese viaje pero desde el periodismo.

La otra persona que me impacto y va camino a cosas muy grandes es Ruth Gomez no he visto jamás alguien que dé todo y contra todo por hacer lo que ama y eso es muy contagioso, apoyen sus proyectos porque es un referente nacional en muchos concursos, aún no he podido entrevistarla pero es la entrevista que espero. Sus consejos técnicos son invaluables y es honor siempre contar con ellos. También es quien me ha conectado con un critico de cine para contarles que hay nuevo y hablar de cine desde la óptica del espectador, así que gracias nuevamente.

Artistas, exploten, den su arte, que el mundo sepa lo que hacen, tanta mierda en los medios, muertes, violencia, que son noticias, pero, ¿ y cuándo nos cuentan la otra cara de la realidad? la parte menos expuesta que hay artistas enormes que no llegan por no tranzar, muchos aplaudieron la película de Gilda, Natalia Oreiro me gustó en el papel más allá de que a otros no, pero pocos se quedaron con el mensaje de que por ser mujer le hicieron todo más difícil, y como dice la letra de Rocanroles sin destino:

Ser la revancha de todos aquellos

Que la pelearon al lado, de cerca o muy lejos Y no pudieron reír sin llorar

Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien O si le tiras la alfombra

Te hacen caminar entre sombras Y no te escucharon ni hablar

Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos

Tantos mediocres sin clase Que te arman «el ranking de los elegidos del nunca jamás»

Y ahí caes en la cuenta de que lo que Cuenta es lo que se siente en la calle en la gente

Y no en los inventos de estos incoherentes Para no dejarte llevar

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw