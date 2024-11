Nueva crítica de Milei al periodismo: “Se les acabó el monopolio de la palabra”

El duro mensaje de Javier Milei contra el periodismo.

El presidente Javier Milei realizó hoy una nueva crítica al periodismo y advirtió que “se les acabó el monopolio de la palabra”. Les aconsejó aceptar el cambio y “laburar honestamente”.

“A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia, con la particularidad que su rival tiene que estar atado de pies y manos. Así golpean de modo fuerte y dan ´muestras´ de exquisitos en el arte. A su vez, el oponente frente a su imposibilidad de defensa muchas veces es extorsionado para que no le peguen tanto”, señala.

El mensaje aclara que “sin embargo, gracias a la tecnología, los celulares y las redes sociales, los delincuentes del micrófono hoy ven que sus víctimas no sólo han logrado desatarse sino que además tienen gran capacidad de respuestas”. “Por ende descubren que no sólo no son grandes púgiles sino que además son bastante menos que mediocres frente a un rival endurecido fruto del castigo asimétrico”, agrega el mensaje.

En sus redes sociales, publicó: “A estos pseudoperiodistas les quiero decir que les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto por haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión”.

“Por otra parte, cuando brindan esas respuestas conjuntas, los que se suman a esas cartas no sólo prueban que son cómplices de un modelo violentamente siniestro, sino que al unirse conforman una solución de colusión que hace a un mercado del tipo competitivo actuar como si se tratara de un monopolio”, señala.

Manifiesta, entonces, que “gracias a las redes sociales se les terminó el privilegio de casta que han tenido durante tanto tiempo y que han ejercido con tanta violencia”. “Por eso, acepten que el mundo cambió para bien y a ustedes se les acabó el monopolio de la palabra“, alerta.

“Es hora de que laburen honestamente. Les llegó la hora de competir de modo limpio. Sí, ahora van a ganar menos dinero pero eso es normal en un mercado libre. CIAO!”, cierra el mensaje.