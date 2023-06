Nervios en la UCR Avellaneda, tensan la cuerda

Parece que las últimas publicaciones sobre los «negociados» de los referentes del radicalismo encabezados por Fernando Landaburu y su entorno, ha generado reacciones negativas, una de ellas el que manden a gente muy limitada para escribir y pensar a insultarme y amenazarme, de verdad que por ese camino solo confirman la veracidad de mis publicaciones y lo ridículos que son.

Pero si ustedes creen que soy de los que se asustan, la verdad es que les recomiendo a varios que se alejen porque hay para muchos, en estos años he entrevistado a familiares de dirigentes de la UCR local que me buscaron ellos, para denunciar estafas para con su propia sangre y apellido, no hablo de un solo caso sino de varios, desde una familia tradicional de Avellaneda muy particular pasando por propiedades en disputa en Wilde, un sobrino que aprendió política con su tío en Corina, incluso Luis Sagol ha evitado responder sobre algunas irregularidades durante su intendencia como si eso alcanzara para no terminar la investigación periodística.

Puedo dar nombres, puedo citar fuentes y lo mejor puedo defender la verdad donde quieran, nunca nadie me ha dicho que decir y que no, porque no tengo problemas en escuchar a quien sea, pero no me corre nadie, menos con llamadas anónimas o perfiles truchos sin foto ni datos, sean gente de bien y debatan si quieren dando la cara.

Si hoy la UCR es esto, yo redoblo la apuesta, son años de recorrer la calle y hablar con vecinos para luego investigar, no se equivoquen, no soy ninguno de los medios locales a los que ustedes pueden asustar o comprar con una pauta, por este camino además de no ser honestos son unos payasos, estimados lectores acomoden sus asientos y esperen que esto recién comienza.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw