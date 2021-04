Multaron a Julieta Prandi por hacer público su enfrentamiento con su ex marido

La modelo y conductora está en plena batalla judicial con Claudio Contardi, el padre de sus dos hijos.

En octubre de 2019, Julieta Prandi habló por primera vez de lo que había sufrido durante su matrimonio con Claudio Contardi y denunció al empresario por ejercer violencia familiar, psicológica y económica, argumentando que no solo la había alejado de sus amigos y familiares, sino que se quedó con un departamento que ella misma había comprado antes de casarse y que debía una gran suma de dinero de la cuota de alimentos de sus hijos. Desde entonces, la modelo se encuentra en una batalla judicial con su exmarido y al no obtener la respuesta que esperaba por parte de la Justicia, recurrió a los medios en más de una oportunidad con la esperanza de conseguir algo mejor.

Sin embargo, según reveló Carlos Monti en «Nosotros a la mañana», la Justicia decidió multar a Prandi y a su abogada, Ana Rosenfeld, con 50 mil pesos por hacer público su conflicto con el empresario, algo que consideran que podría afectar a los menores. «El juez -el doctor Hernán García Lázaro- acaba de prohibir a los medios hacer declaraciones públicas acerca de pormenores que tenga que ver con la relación de los chicos con el papá», explicó el periodista.

“No podemos nombrar al juez… Acaba de cortar con Julieta, realmente está muy mal porque hoy mandó a sus hijos al colegio después de tantos días y el señor Contardi se apareció en el colegio a las 10:30 de la mañana y no dejó que sus hijos participen de las clases. Hace 15 días que no estaban yendo al colegio. Ahora está reunido el menor con el padre. Es una locura total. Como los miércoles es el día de visita de él se los quiere llevar y Julieta no quiere”, reveló la doctora María Alejandra Bellini, quien también representa a la conductora, y aseguró que también le pusieron «un bozal legal».

Y agregó: «Nos dimos cuenta de que en la justicia civil no iba a tener respuesta porque a él solamente le dicen: ‘Señor Contardi haga las cosas bien’. Julieta tiene que trabajar porque hace dos años que no le pasa alimentos. Ella trabaja en la radio todos los días, pero a su vez está asustada y preocupada porque hoy cuando lleva a los chicos al colegio se encuentra que estaba el señor Contardi en el colegio. No permitiendo que sus hijos tengan el normal desenvolvimiento que tiene que tener cualquier criatura. Ellos le tienen miedo a su papá”.

A fines de marzo, Prandi denunció a Contardi por corrupción de menores. «En 2019 me enteré de que la persona que vivía con mi ex, a la que a mí me decían que era la niñera, dormía en la cama matrimonial con él y mis hijos. Además, los obligaba a llamarme ‘la puti…’ y ‘la tilinga’ dentro de la casa, y cuando se comunicaban conmigo por teléfono estaban obligados a decirme lo que el padre quisiera que me dijera», contó en una entrevista con Viviana Canosa, junto a Rosenfeld. Y aseguró que al año siguiente pasó algo aún peor: «Es tremendamente mucho más terrible. Hay una causa penal por corrupción de menores. No voy a entrar en detalles porque es la privacidad de mis hijos. Es muy grave. Mateo no quiere ver a su papá, le tiene miedo, fue amenazado muchas veces. Los chicos dijeron de todo».

Fuente: NA