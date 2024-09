Mika rescatista de animales escrachada en redes sociales por hacer desaparecer un Rottweiler

La reconocida proteccionista que se presenta en sus páginas y redes sociales como Mika Prada, quedó en medio de una grave acusación como responsable de la desaparición de un Rottweiler que fue retenido al ser encontrado y del que no se tienen más noticias luego de que ella lo llevó con la excusa de darle tránsito hasta que aparezca su familia.

El Rottweiler responde al nombre de Togo y en redes sociales además de escrachar a Mika por su conducta y silencio iniciaron una campaña para encontrar al perro y que regrese con su familia.

La publicación que circula en redes sociales:

Devuelvan a Togo Se lo llevó el 22/8 Micaela Estefanía Zalazar, más conocida como @mikarescatistadesnimales de Autopista panamericana ramal pilar, km 49 y

no dice a quien entregó el perro. Resumiendo: Coco encuentra a Togo, lo publica, aparece esta seudo rescatista y le dice que ella lo puede tener hasta que aparezca su flia. A la hora , se comunica su dueña y La Rescatista, le dice que como iba al canal le dejó a Togo a un grupo llamado Huellitas Perdidas ( no especifica cual) y que se van a comunicar , que se quede tranquila. Pasan los días hasta que le vuelve a responder y ya cambia la versión y dice que no tiene datos de quien lo tiene, que no las conoce y que no tiene forma de comunicarse. Obviamente que es mentira, esta persona sabe donde está Togo y es la responsable de su desaparición. Y lo peor de todo es que tiene un Streams en Telefé, donde se hace la solidaria.

Ya está hecha la denuncia penal en la UFI1 Pilar. Por que se debe terminar con la apropiación indebida de animales con familia. Si sabés quien tiene

a Togo, comunicate al 1126936351. En comentarios dejo un video explicativo .Dejo link de face de la seudo rescatista https://www.facebook.com/mikarescatistadeanimales.oficial?mibextid=LQQJ4d

Desde El Sindical, intentamos tener la versión de la rescatista denunciada, pero nunca respondió los mensajes.