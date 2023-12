Matías De Girolamo necesita de todos, la difusión ayuda

Bueno, como algunos saben, me quedé sin trabajo y estoy haciendo quimio, estoy buscando trabajo, pero nadie me da, por esa condición, así que me la estoy rebuscando para poder pagar el monotributo y la obra social para seguir con el tratamiento y los medicamentos aparte que tomo a diario.

Así que estoy haciendo detailing a domicilio o tomo trabajos chicos para hacer en casa, ya que no cuento con mucho espacio.

Los servicios que estoy ofreciendo por el momento, son:

Tratamiento acrílico.

Abrillantado.

Pulido de ópticas.

Lavado premium.

Lavado de motor con vapor.

Preparación de vehículos para la venta.

Mi celular es 1521573394 los presupuestos, son viendo el auto en persona. Soy de Pablo Podesta, zona oeste, trato de manejarme por esa zona, pero podría acercarme a capital…

Muchas gracias a todos y les pido por favor si pueden compartir la publicación, sería de mucha ayuda! Gracias!

Minifletes

También se puede contratar el servicio de minifletes.