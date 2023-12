Maslatón: «Javier Milei dio el discurso inaugural más trucho de la historia».

El economista y empresario libertario Carlos Maslatón, no se guardo nada al momento de criticar el discurso del presidente y los motivos por los cuales se canceló la conferencia de Caputo y Mieli sobre las medidas económicas que pasó del lunes al martes sin ninguna explicación coherente.

«Caputo habla mañana temprano, no? Me imagino que debe estar redibujando los números falsos que tiró hoy Milei y sobre los cuales viene mintiendo todo el año. 5,5% del PBI bajado de un gasto público que acotará al presupuesto 2023 de solo 40 billones de pesos? Solo quedan 16 billones! Todo ridículo. Milei pronunció el discurso inaugural más trucho de la historia argentina. Puteen a voluntad y compren todos los buzones que quieran, pero en pocos días la población descubrirá que la estafaron con el programa económico. Y todo esto sin hablar del mayor drama argentino, que no es el gasto público que dijo Milei sino el desastre cuasifiscal del BCRA del cual Caputo es mayor ideólogo como representante de los intereses financieros más corruptos. Y todos ellos, Caputo y Milei, negadores del gran bull market argentino actual que solo puede beneficiarlos si la juegan bien.»