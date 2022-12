Masacre de Wilde: Familiares de las víctimas se presentarán ante Casación para pedir una pena más grave

Los abogados querellantes de dos de las familias de las víctimas por la Masacre de Wilde presentarán un recurso ante la Casación bonaerense para que revise el fallo que condenó a siete ex policías provinciales a 25 años por el delito de homicidio simple. Consideran que debió condenárselos por homicidio doblemente calificado, que prevé una pena de prisión perpetua.

Según pudo saber los abogados Ciro Annicchiarico – de la familia Cicutín – y Gustavo Romano Duffau – por la familia Corbo – presentarán el recurso la semana próxima en la Casación bonaerense, en el que cuestionarán la calificación de los hechos que hizo el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora.

Entienden, tal como lo plantearon en los alegatos y en el etapa previa al juicio, que existieron dos agravantes: alevosía y el uso de un medio idóneo para crear un peligro común.

El TOC, en su fallo, que se conoció el último lunes, consideró que a los imputados no se lo indagó por esos delitos y que durante el debate oral no aparecieron pruebas que los acreditaran.

Por su parte, las defensas llevarán los planteos que fueron rechazados ante el TOC 3 de Lomas también antes la Casación.

Fuentes judiciales estimaron que la resolución del tribunal bonaerense se conocería recién en la segunda parte de 2023, mientras tanto los siete ex policías condenados continúan en libertad.

El lunes último siete ex policías bonaerenses fueron condenados a 25 años de prisión al ser hallados culpables de la denominada «Masacre de Wilde», el emblemático caso de «gatillo fácil» cometido en 1994 en esa localidad en el cual fueron asesinados cuatro hombres.

A más 28 años del hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora condenó a los ex comisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, el ex oficial Osvaldo Lorenzón, el ex subteniente Pablo Dudek, los ex oficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el ex cabo Marcos Rodríguez como coautores del delito de «homicidio simple reiterado y homicidio simple en grado de tentativa «.

Los magistrados dispusieron además que cuando el fallo quede firme los siete condenados sean detenidos. Mientras tanto, les fijó una serie de condiciones (no salir del país ni ausentarse de sus casas sin orden judicial, no acercarse a los familiares de las víctimas, y acudir cada 10 días a una sede judicial) que de no cumplirlas podría hacerse efectiva la detención.

Los jueces rechazaron todos los planteos de nulidades realizados por las defensas de los ex policías. Además, dispusieron que “por la importancia social e histórica de la causa” cuando quede firme el fallo se envíe el expediente al Archivo Nacional de la Memoria.

El fallo fue dado a conocer cerca de las 12.30 por el TOC 3 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, en la Sala de Audiencias más grande de los Tribunales de Lomas.

La denominada «Masacre de Wilde» ocurrió el 10 de enero de 1994, en dicha localidad del sur del conurbano bonaerense, donde fueron asesinados de varios disparos al ser confundidos con delincuentes Cicutin, Norberto Corbo, Enrique Bielsa y Claudio Mendoza.