Marcelo Brunwald dejó la presidencia de la Cruz Roja Avellaneda luego de una gestión de tensiones internas

Si bien la medida lleva varios días de materializarse, recién algunos medios se hicieron eco de la misma y en reemplazo de Brunwald asumió Leonel Roberto Bonfigli, un joven que hace años viene anunciando sus intenciones políticas y ha sido impulsado por el saliente presidente, siempre dispuesto a recaudar con los políticos con ambiciones que no llegan a los grandes medios.

Desde la asunción de Brunwald existió un intenso malestar interno en la Cruz Roja de Avellaneda, ya que tarde se dieron cuenta que la elección de un presidente con mala relación con el municipio y poca credibilidad entre los vecinos del partido, selló la suerte de la institución que se vio relegada de la presencia que siempre tuvo en distintas actividades sociales, perdiendo presencia y la asistencia que siempre recibieron.

El cambio de presidente busca cambiar la percepción de que la filial continúa con la misión original y que no se convirtió en una cueva política, por eso por estos días el actual presidente activó con sus contactos la donación por parte del Colegio San Patricio de chalecos a la filial en un breve acto para las redes sociales del que participaron Leonel Roberto Bonfigli (Presidente de la filial Avellaneda), Muriel Zubieta (Coordinadora General) y Marcelo Godoy (Coordinador de Logística).

Habrá que ver si la estrecha relación entre Bonfigli y Brunwald no es una piedra para que la sociedad vuelva a creer en el servicio social que se espera de una filial de la Cruz Roja, el paso de Brunwald dejará un estigma que llevara tiempo los vecinos olviden, hace pocos días desde la página En La Mira, el irresponsable Brunwald, se hizo eco de una falsa denuncia en la que se publicaba como noticia que la policía vendía autopartes de patrulleros, a pesar de que la mentira quedó al descubierto en minutos, no hubo aclaración alguna, veremos qué pasa con la conducción de alguien con interéses muy similares, donde solo hay un cambio de cara pero no de objetivos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw