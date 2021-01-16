Mar del Plata: Montenegro sigue sumando funcionarios a la planta política

Se engrosa la nómina de funcionarios políticos del intendente Guillermo Montenegro, quien mediante el decreto N° 41, designó como directora general de Personal a Lynette Hooft, cónyuge del actual secretario de Cultura, Carlos «Coqui» Balmaceda.
Con la incorporación de la hija del juez Pedro Hooft ya suman 122 integrantes del dream time político de Montenegro.
Cabe recordar que la nómina completa de funcionarios políticos se compone de la siguiente manera:
1. FERNANDO REPETTO – DIRECTOR COORDINADOR DE CONSERVACIÓN URBANA Y CALLES NO PAVIMENTADAS – ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO
2. FERNANDO MIGUEL BARBARICCA – DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS RURALES – ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO
3. JUAN IGNACIO SALIA – DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO PUBLICO – ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO
4. JUAN BAUTISTA MARTINELLI – DIRECTOR GENERAL – ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO – SECRETARÍA DE GOBIERNO
5. JUAN SEBASTIAN RUIZ MOYANO – DIRECTOR GENERAL – DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR – SECRETARÍA DE GOBIERNO
6. GERARDO CESAR BRIDI – DIRECTOR COORDINADOR – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
7. JAVIER ALEJANDRO ZWEIFEL – DIRECTOR COORDINADOR – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
8. LUCAS TOMAS AMODEY – DIRECTOR COORDINADOR- SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
9. SANTIAGO REYES – DIRECTOR COORDINADOR- SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
10. VERONICA PALMISCIANO – DIRECTOR GENERAL DE SALUD – SECRETARÍA DE SALUD
11. EZEQUIEL VILLAR – DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCION DE CONTENIDOS – SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN – INTENDENCIA MUNICIPAL
12. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ – DIRECTOR COORDINADOR – SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN – INTENDENCIA MUNICIPAL
13. GUILLERMO OSCAR IGLESIAS – DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE – SECRETARÍA DE GOBIERNO
14. MARIA LAURA GAZZANO – DIRECTORA COORDINADORA EN LA SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA – SECRETARÍA DE GOBIERNO
15. AGOSTINA MIGLIORA – DIRECTORA COORDINADORA – SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL
16. NEGRI, CARLOS JOAQUIN – DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS – ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS
17. D’ANDREA, SEBASTIAN MIGUEL – PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS
18. SILVIA ALEJANDRA URQUIA – DIRECTORA GENERAL – ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
19. ANDRES GUILLERMO MACCIO – PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
20. SEBASTIAN ARIEL SIROCHINSKY – VICEPRESIDENTE ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
21. MARIANO BOWDEN PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD y ALUMBRADO PÚBLICO
22. BERNARDO MARTIN – VICEPRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
23. FEDERICO SCREMIN – PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
24. ESTEBAN ANDRES ROMAN – DIRECTOR COORDINADOR – SECRETARIA DE GOBIERNO
25. DANIEL OMAR MARTINEZ – DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION – SECRETARÍA DE GOBIERNO
26. PAOLA MARCELA CASSULO – SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN – INTENDENCIA MUNICIPAL
27. FRANCISCO TAVERNA – DIRECTOR COORDINADOR – SECRETARÍA DE GOBIERNO
28. REBECA TATIANA FONTANA – DIRECTORA COORDINADORA – SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
29. ALEJANDRO NORBERTO LEMBO – DIRECTOR COORDINADOR – SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
30. JULIAN ALBERTO BUSSETTI – DIRECTOR COORDINADOR – SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
31. JORGE HUMBERTO PINO OLMOS – DIRECTOR COORDINADOR – SECRETARÍA DE GOBIERNO
32. NELSON FERNANDO DRUCK – DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN – SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA
33. JUAN JOSE LUIS ANASTASIA – DIRECTOR COORDINADOR – SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA
34. AGUSTIN ITURBE – DIRECTOR COORDINADOR – SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA
35. LUIS MARIO IGNOTO – DELEGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DESCENTRALIZADO VIEJA USINA DISTRITO DESCENTRALIZADO VIEJA USINA
36. JULIO CESAR ROMERO – DIRECTOR COORDINADOR – SECRETARÍA DE GOBIERNO
37. FERNANDO JAVIER VARELA – DIRECTOR GENERAL – DISTRITO DESCENTRALIZADO VIEJA USINA
38. JUAN MANUEL IGLESIAS – DIRECTOR GENERAL RELACIONES CON LAS O.N.Gs
39. PABLO FIDEL RESCIA – DIRECTOR GENERAL ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION ESTRATEGICA
40. MARIA FLORENCIA MATILDE RANELLUCCI – DIRECTORA GENERAL – SECRETARÍA DE GOBIERNO
41. PATRICIO MIGUEL DAMIAN CIMINELLI – DIRECTOR GENERAL – SECRETARÍA DE GOBIERNO
42. ALEJANDRO JOAQUIN ESTRADA – DIRECTOR GENERAL – DELEGACIÓN BATAN
43. ALICIA BEATRIZ BRAÑA – DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
44. VICTOR EDUARDO PAREDES – DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA – ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS URBANOS
45. CECILIA MARIA DE PABLO – DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO Y PROGRAMAS COMUNITARIOS – SECRETARÍA DE CULTURA
46. JULIO MAURICIO NEVELEFF – DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS, INDUSTRIAS CULTURALES Y ORGANISMOS ARTISTICOS – SECRETARÍA DE CULTURA
47. SELENA ANGELICA MARINELLI – DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO, ECONOMIA SOCIAL y FORMACION PARA EL TRABAJO – SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
48. – MAXIMILIANO GURIA – DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO – SECRETARÍA DE SEGURIDAD
49. ADRIAN ESTEBAN MARINO – DIRECTOR GENERAL – DISTRITO DESCENTRALIZADO VIEJA USINA
50. CESAR ADRIAN BARROSO – DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION – SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y GESTIÓN
51. MARTIN EDUARDO BOUCHET – DIRECTOR GENERAL ASUNTOS DE LA COMUNIDAD
52. PABLO LEANDRO PEREZ – DIRECTOR GENERAL – DELEGACIÓN NORTE
53. MARIANO JAVIER MOHADEB – DIRECTOR GENERAL CASA DE MAR DEL PLATA EN BUENOS AIRES
54. HECTOR HORACIO CURUCHET – DIRECTOR GENERAL – DISTRITO DESCENTRALIZADO CHAPADMALAL
55. DELFINA ROSENBLATT – DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA – INTENDENCIA MUNICIPAL
56. SEBASTIAN MIGUEL IGLESIAS – ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL – SECRETARÍA DE HACIENDA
57. MARIA ALDANA VAZQUEZ – DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN SOCIAL – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
58. DANIEL ALBERTO NUÑEZ – DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
59. ALEJANDRO MARTIN OILLATAGUERRE – DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN Y SUMINISTROS
60. PABLO FRANCISCO ARGIBAY MOLINA – SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION Y CONTROL SECRETARÍA DE SEGURIDAD
61. GUSTAVO GABRIEL JARA – SUBSECRETARIO DE OPERACIONES
62. FRANCO ALEJANDRO LUNA – SUBSECRETARIO ASUNTOS DE LA COMUNIDAD
63. JOSE LUIS DRANUTA – SUBSECRETARIO DE GOBIERNO DIGITAL- INTENDENCIA MUNICIPAL
64. CHRISTIAN RABE – DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN ARTISTICA – SECRETARÍA DE CULTURA
65. MARCELO PABLO LACEDONIA – DIRECTOR GENERAL DE CAPITAL HUMANO – SECRETARÍA DE SALUD
66. JUAN IGNACIO DI MATTEO – DIRECTOR GENERAL SAME – SECRETARÍA DE SALUD
67. STEPHANIE SCHON – DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS AMBULATORIAS – CEMA – SECRETARÍA DE SALUD
68. NILDA BEATRIZ VILLALBA – DIRECTORA GENERAL ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD – SECRETARÍA DE SALUD
69. WALTER SALVADOR GREGORACCI – DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO – SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
70. MARÍA CARLA ARDAÑAZ – DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA Y DESARROLLO DE INVERSIONES – SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
71. JORGE PABLO NOGUES – DIRECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS Y MUTUALES – SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
72. EMILIA MARIA BRAHIM – ASESORA “AD HONOREM” – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
73. LILIANA ELIZABETH PICCOLO – DIRECTORA GENERAL – SECRETARÍA PRIVADA
74. GUSTAVO EDUARDO SEREBRINSKY – SUBSECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INNOVACION – SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
75. LUCIA BONIFATTI – SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION
76. CRISTIAN ALEJANDRO BENEITO – SUBSECRETARIO DE ACCION COMUNITARIA – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
77. DANIELA MARIANA ZULCOVSKY – SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
78. CARINA MARIA DEL CARMEN CONDE – SUBSECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SANITARIA – SECRETARÍA DE SALUD
79. MARCELO LUIS LOPEZ – SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
80. JERONIMO ROCATTI – SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA – SECRETARÍA DE HACIENDA
81. EDUARDO DANIEL TERUEL – SUBSECRETARIO DE GESTION TERRITORIAL – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
82. DANTE TOMAS GALVAN – SUBSECRETARIO DE MODALIDAD URBANA – SECRETARÍA DE GOBIERNO
83. MAURO ASDRUBAL MARTINELLI – SUBSECRETARIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA – Secretaria de Gobierno
84. FRANKLIN EZEQUIEL LLAN DE ROSOS – SUBSECRETARIO LEGAL Y TÉCNICA – SECRETARIA DE GOBIERNO
85. MARIA FLORENCIA PEREZ LALLI – SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN – INTENDENCIA MUNICIPAL
86. NORBERTO MARCELO CARDOSO – SUBSECRETARIO DE INSPECCION GENERAL
87. JULIAN MASCITTI – SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DE DELEGACIONES MUNICIPALES – SECRETARÍA DE GOBIERNO
88. HORACIO “TOTO” GARCIA – SECRETARIO DE SEGURIDAD
89. FERNANDO GABRIEL MURO – SECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INNOVACION
90. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – SECRETARIO DE CULTURA
91. VERONICA IVONNE HOURQUEBIÉ – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
92. ALICIA VIVIANA BERNABEI – SECRETARIA DE SALUD
93. SEBASTIAN ANTONIO PUGLISI – SECRETARIO DE EDUCACION
94. JORGE LUIS GONZALEZ – SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
95. SANTIAGO JOSE BONIFATTI – SECRETARIO DE GOBIERNO
96. ADRIANA CASTELANELLI – DIRECTORA COORDINADORA – SECRETARIA DE EDUCACION
97. IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY, LUIS ASIER – DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, ESPACIOS PUBLICOS Y AREA TECNICA
98. VILLAR, DIEGO – DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y GESTION AMBIENTAL – ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS
99. ECHEGARAY, JULIO MARCELO – DIRECTOR COORDINADOR DE HIGIENE URBANA Y TALLERES – ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS
100. MARIA FERNANDA PIRRO – DIRECTORA COORDINADORA – SECRETARÍA DE SALUD
101. MARIANO RAUL PERTICARARI – DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TECNICO – SUBSECREATRÍA DE LEGAL Y TÉCNICA
102. MARCOS ALEJANDRO FOLGAR – DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE DISCAPACIDAD – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
103. ANIBAL EDUARDO DRAGO – DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PRIVADAS – SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO
104. PABLO HORACIO CICERI D – REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN ANTE EL CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA
105. DIEGO SEBASTIAN ERNESTO D’AMICO – DIRECTOR GENERAL – DELEGACIÓN SIERRA DE LOS PADRES Y LA PEREGRINA
106. MARIANO MATIAS MARQUINEZ – DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION -SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
107. STELLA MARY LEGUIZAMON – CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PUNTA MOGOTES
108. VALERIA MENDEZ – DIRECTORA GENERAL – ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
109. MARIA JULIA CARBALLEDA – DIRECTORA COORDINADORA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
110. SILVANA MELISA SANDEZ – DIRECTORA COORDINADORA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
111. LUIS EMILIANO RECALT – DIRECTOR COORDINADOR CONTROL DE GESTIÓN – ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
112. SUSANA MERCADO – DIRECTORA GENERAL DE POLÌTICAS DE GÈNERO – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
113. RICARDO MIGUEL LICEAGA VIÑAS – DIRECTOR COORDINADOR – ENTE MUNICIPAL DE DESPORTES Y RECREACIÓN
114. SEBASTIAN ALEJANDRO MARTINEZ -DIRECTOR GENERAL – ENTE MUNICIPAL DE DESPORTES Y RECREACIÓN
115. GUSTAVO CESAR GUAGLIARDO – DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PRIVADA -SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO
116. SERGIO FRANCISCO ANDUEZA – DIRECTOR GENERAL- INTENDENCIA MUNICIPAL
117. CLAUDIO FABIAN CORRADINI – DIRECTOR GENERAL A CARGO DEL PROGRAMA SOCIAL “ORQUESTA MUNICIPAL INFANTO – JUVENIL – SECRETARÍA DE CULTURA
118. JAVIER MARCELO MAS – DIRECTOR ORQUESTA SINFONICA – SECRETARÍA DE CULTURA
119. ANTONELA FASANO – DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
120. MARTÍN FERLAUTO – SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL –
121. FEDERICO CHIOLI – DIRECTOR DE LICENCIAS DE CONDUCIR
122. LYNETTE HOOFT – DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL –
SECRETARÍA DE GOBIERNO
(Gentileza: Roberto Latino Rodríguez)