Mar del Plata: Montenegro sigue sumando funcionarios a la planta política

/ Hace 6 horas enero 16, 2021

Se engrosa la nómina de funcionarios políticos del intendente Guillermo Montenegro, quien mediante el decreto N° 41, designó como directora general de Personal a Lynette Hooft, cónyuge del actual secretario de Cultura, Carlos «Coqui» Balmaceda.

Con la incorporación de la hija del juez Pedro Hooft ya suman 122 integrantes del dream time político de Montenegro.

Cabe recordar que la nómina completa de funcionarios políticos se compone de la siguiente manera:

1. FERNANDO REPETTO – DIRECTOR COORDINADOR DE CONSERVACIÓN URBANA Y CALLES NO PAVIMENTADAS – ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

2. FERNANDO MIGUEL BARBARICCA – DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS RURALES – ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

3. JUAN IGNACIO SALIA – DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO PUBLICO – ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

4. JUAN BAUTISTA MARTINELLI – DIRECTOR GENERAL – ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO – SECRETARÍA DE GOBIERNO

5. JUAN SEBASTIAN RUIZ MOYANO – DIRECTOR GENERAL – DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR – SECRETARÍA DE GOBIERNO

6. GERARDO CESAR BRIDI – DIRECTOR COORDINADOR – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

7. JAVIER ALEJANDRO ZWEIFEL – DIRECTOR COORDINADOR – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

8. LUCAS TOMAS AMODEY – DIRECTOR COORDINADOR- SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

9. SANTIAGO REYES – DIRECTOR COORDINADOR- SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

10. VERONICA PALMISCIANO – DIRECTOR GENERAL DE SALUD – SECRETARÍA DE SALUD

11. EZEQUIEL VILLAR – DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCION DE CONTENIDOS – SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN – INTENDENCIA MUNICIPAL

12. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ – DIRECTOR COORDINADOR – SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN – INTENDENCIA MUNICIPAL

13. GUILLERMO OSCAR IGLESIAS – DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE – SECRETARÍA DE GOBIERNO

14. MARIA LAURA GAZZANO – DIRECTORA COORDINADORA EN LA SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA – SECRETARÍA DE GOBIERNO

15. AGOSTINA MIGLIORA – DIRECTORA COORDINADORA – SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL

16. NEGRI, CARLOS JOAQUIN – DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS – ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS

17. D’ANDREA, SEBASTIAN MIGUEL – PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS

18. SILVIA ALEJANDRA URQUIA – DIRECTORA GENERAL – ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

19. ANDRES GUILLERMO MACCIO – PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

20. SEBASTIAN ARIEL SIROCHINSKY – VICEPRESIDENTE ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

21. MARIANO BOWDEN PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD y ALUMBRADO PÚBLICO

22. BERNARDO MARTIN – VICEPRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

23. FEDERICO SCREMIN – PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

24. ESTEBAN ANDRES ROMAN – DIRECTOR COORDINADOR – SECRETARIA DE GOBIERNO

25. DANIEL OMAR MARTINEZ – DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION – SECRETARÍA DE GOBIERNO

26. PAOLA MARCELA CASSULO – SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN – INTENDENCIA MUNICIPAL

27. FRANCISCO TAVERNA – DIRECTOR COORDINADOR – SECRETARÍA DE GOBIERNO

28. REBECA TATIANA FONTANA – DIRECTORA COORDINADORA – SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

29. ALEJANDRO NORBERTO LEMBO – DIRECTOR COORDINADOR – SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO

30. JULIAN ALBERTO BUSSETTI – DIRECTOR COORDINADOR – SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

31. JORGE HUMBERTO PINO OLMOS – DIRECTOR COORDINADOR – SECRETARÍA DE GOBIERNO

32. NELSON FERNANDO DRUCK – DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN – SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

33. JUAN JOSE LUIS ANASTASIA – DIRECTOR COORDINADOR – SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

34. AGUSTIN ITURBE – DIRECTOR COORDINADOR – SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA

35. LUIS MARIO IGNOTO – DELEGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DESCENTRALIZADO VIEJA USINA DISTRITO DESCENTRALIZADO VIEJA USINA

36. JULIO CESAR ROMERO – DIRECTOR COORDINADOR – SECRETARÍA DE GOBIERNO

37. FERNANDO JAVIER VARELA – DIRECTOR GENERAL – DISTRITO DESCENTRALIZADO VIEJA USINA

38. JUAN MANUEL IGLESIAS – DIRECTOR GENERAL RELACIONES CON LAS O.N.Gs

39. PABLO FIDEL RESCIA – DIRECTOR GENERAL ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION ESTRATEGICA

40. MARIA FLORENCIA MATILDE RANELLUCCI – DIRECTORA GENERAL – SECRETARÍA DE GOBIERNO

41. PATRICIO MIGUEL DAMIAN CIMINELLI – DIRECTOR GENERAL – SECRETARÍA DE GOBIERNO

42. ALEJANDRO JOAQUIN ESTRADA – DIRECTOR GENERAL – DELEGACIÓN BATAN

43. ALICIA BEATRIZ BRAÑA – DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

44. VICTOR EDUARDO PAREDES – DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA – ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS URBANOS

45. CECILIA MARIA DE PABLO – DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO Y PROGRAMAS COMUNITARIOS – SECRETARÍA DE CULTURA

46. JULIO MAURICIO NEVELEFF – DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS, INDUSTRIAS CULTURALES Y ORGANISMOS ARTISTICOS – SECRETARÍA DE CULTURA

47. SELENA ANGELICA MARINELLI – DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO, ECONOMIA SOCIAL y FORMACION PARA EL TRABAJO – SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

48. – MAXIMILIANO GURIA – DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO – SECRETARÍA DE SEGURIDAD

49. ADRIAN ESTEBAN MARINO – DIRECTOR GENERAL – DISTRITO DESCENTRALIZADO VIEJA USINA

50. CESAR ADRIAN BARROSO – DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION – SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y GESTIÓN

51. MARTIN EDUARDO BOUCHET – DIRECTOR GENERAL ASUNTOS DE LA COMUNIDAD

52. PABLO LEANDRO PEREZ – DIRECTOR GENERAL – DELEGACIÓN NORTE

53. MARIANO JAVIER MOHADEB – DIRECTOR GENERAL CASA DE MAR DEL PLATA EN BUENOS AIRES

54. HECTOR HORACIO CURUCHET – DIRECTOR GENERAL – DISTRITO DESCENTRALIZADO CHAPADMALAL

55. DELFINA ROSENBLATT – DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA – INTENDENCIA MUNICIPAL

56. SEBASTIAN MIGUEL IGLESIAS – ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL – SECRETARÍA DE HACIENDA

57. MARIA ALDANA VAZQUEZ – DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN SOCIAL – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

58. DANIEL ALBERTO NUÑEZ – DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

59. ALEJANDRO MARTIN OILLATAGUERRE – DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN Y SUMINISTROS

60. PABLO FRANCISCO ARGIBAY MOLINA – SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION Y CONTROL SECRETARÍA DE SEGURIDAD

61. GUSTAVO GABRIEL JARA – SUBSECRETARIO DE OPERACIONES

62. FRANCO ALEJANDRO LUNA – SUBSECRETARIO ASUNTOS DE LA COMUNIDAD

63. JOSE LUIS DRANUTA – SUBSECRETARIO DE GOBIERNO DIGITAL- INTENDENCIA MUNICIPAL

64. CHRISTIAN RABE – DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN ARTISTICA – SECRETARÍA DE CULTURA

65. MARCELO PABLO LACEDONIA – DIRECTOR GENERAL DE CAPITAL HUMANO – SECRETARÍA DE SALUD

66. JUAN IGNACIO DI MATTEO – DIRECTOR GENERAL SAME – SECRETARÍA DE SALUD

67. STEPHANIE SCHON – DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS AMBULATORIAS – CEMA – SECRETARÍA DE SALUD

68. NILDA BEATRIZ VILLALBA – DIRECTORA GENERAL ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD – SECRETARÍA DE SALUD

69. WALTER SALVADOR GREGORACCI – DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO – SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

70. MARÍA CARLA ARDAÑAZ – DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA Y DESARROLLO DE INVERSIONES – SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

71. JORGE PABLO NOGUES – DIRECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS Y MUTUALES – SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

72. EMILIA MARIA BRAHIM – ASESORA “AD HONOREM” – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

73. LILIANA ELIZABETH PICCOLO – DIRECTORA GENERAL – SECRETARÍA PRIVADA

74. GUSTAVO EDUARDO SEREBRINSKY – SUBSECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INNOVACION – SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

75. LUCIA BONIFATTI – SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION

76. CRISTIAN ALEJANDRO BENEITO – SUBSECRETARIO DE ACCION COMUNITARIA – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

77. DANIELA MARIANA ZULCOVSKY – SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

78. CARINA MARIA DEL CARMEN CONDE – SUBSECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SANITARIA – SECRETARÍA DE SALUD

79. MARCELO LUIS LOPEZ – SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

80. JERONIMO ROCATTI – SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA – SECRETARÍA DE HACIENDA

81. EDUARDO DANIEL TERUEL – SUBSECRETARIO DE GESTION TERRITORIAL – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

82. DANTE TOMAS GALVAN – SUBSECRETARIO DE MODALIDAD URBANA – SECRETARÍA DE GOBIERNO

83. MAURO ASDRUBAL MARTINELLI – SUBSECRETARIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA – Secretaria de Gobierno

84. FRANKLIN EZEQUIEL LLAN DE ROSOS – SUBSECRETARIO LEGAL Y TÉCNICA – SECRETARIA DE GOBIERNO

85. MARIA FLORENCIA PEREZ LALLI – SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN – INTENDENCIA MUNICIPAL

86. NORBERTO MARCELO CARDOSO – SUBSECRETARIO DE INSPECCION GENERAL

87. JULIAN MASCITTI – SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DE DELEGACIONES MUNICIPALES – SECRETARÍA DE GOBIERNO

88. HORACIO “TOTO” GARCIA – SECRETARIO DE SEGURIDAD

89. FERNANDO GABRIEL MURO – SECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INNOVACION

90. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – SECRETARIO DE CULTURA

91. VERONICA IVONNE HOURQUEBIÉ – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

92. ALICIA VIVIANA BERNABEI – SECRETARIA DE SALUD

93. SEBASTIAN ANTONIO PUGLISI – SECRETARIO DE EDUCACION

94. JORGE LUIS GONZALEZ – SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

95. SANTIAGO JOSE BONIFATTI – SECRETARIO DE GOBIERNO

96. ADRIANA CASTELANELLI – DIRECTORA COORDINADORA – SECRETARIA DE EDUCACION

97. IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY, LUIS ASIER – DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, ESPACIOS PUBLICOS Y AREA TECNICA

98. VILLAR, DIEGO – DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y GESTION AMBIENTAL – ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS

99. ECHEGARAY, JULIO MARCELO – DIRECTOR COORDINADOR DE HIGIENE URBANA Y TALLERES – ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS

100. MARIA FERNANDA PIRRO – DIRECTORA COORDINADORA – SECRETARÍA DE SALUD

101. MARIANO RAUL PERTICARARI – DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TECNICO – SUBSECREATRÍA DE LEGAL Y TÉCNICA

102. MARCOS ALEJANDRO FOLGAR – DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE DISCAPACIDAD – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

103. ANIBAL EDUARDO DRAGO – DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PRIVADAS – SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO

104. PABLO HORACIO CICERI D – REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN ANTE EL CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA

105. DIEGO SEBASTIAN ERNESTO D’AMICO – DIRECTOR GENERAL – DELEGACIÓN SIERRA DE LOS PADRES Y LA PEREGRINA

106. MARIANO MATIAS MARQUINEZ – DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION -SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

107. STELLA MARY LEGUIZAMON – CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PUNTA MOGOTES

108. VALERIA MENDEZ – DIRECTORA GENERAL – ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

109. MARIA JULIA CARBALLEDA – DIRECTORA COORDINADORA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

110. SILVANA MELISA SANDEZ – DIRECTORA COORDINADORA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

111. LUIS EMILIANO RECALT – DIRECTOR COORDINADOR CONTROL DE GESTIÓN – ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

112. SUSANA MERCADO – DIRECTORA GENERAL DE POLÌTICAS DE GÈNERO – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

113. RICARDO MIGUEL LICEAGA VIÑAS – DIRECTOR COORDINADOR – ENTE MUNICIPAL DE DESPORTES Y RECREACIÓN

114. SEBASTIAN ALEJANDRO MARTINEZ -DIRECTOR GENERAL – ENTE MUNICIPAL DE DESPORTES Y RECREACIÓN

115. GUSTAVO CESAR GUAGLIARDO – DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PRIVADA -SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO

116. SERGIO FRANCISCO ANDUEZA – DIRECTOR GENERAL- INTENDENCIA MUNICIPAL

117. CLAUDIO FABIAN CORRADINI – DIRECTOR GENERAL A CARGO DEL PROGRAMA SOCIAL “ORQUESTA MUNICIPAL INFANTO – JUVENIL – SECRETARÍA DE CULTURA

118. JAVIER MARCELO MAS – DIRECTOR ORQUESTA SINFONICA – SECRETARÍA DE CULTURA

119. ANTONELA FASANO – DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

120. MARTÍN FERLAUTO – SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL –

121. FEDERICO CHIOLI – DIRECTOR DE LICENCIAS DE CONDUCIR

122. LYNETTE HOOFT – DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL –

SECRETARÍA DE GOBIERNO

(Gentileza: Roberto Latino Rodríguez)

Artículos relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *