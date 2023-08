Los juguetes aumentaron más del 100%

Hay precios que prácticamente se triplicaron. Una tarea difícil será cumplir el 20 de agosto con los deseos de los más chicos.

Los juguetes se comercializan con aumentos de casi el 300 por ciento respecto a la misma época del año anterior, pero el promedio es del 109,72, por lo que será difícil poder cumplir con los deseos de los más chicos en este Día de la Niñez.

El Día de la Niñez se celebra el 20 de agosto próximo y son muchas las expectativas de los más chicos porque es la fecha en la que tradicionalmente se reciben juguetes. Los pedidos crecen con el correr de los días, pero los bolsillos están cada vez más ajustados.

Consumidores Libres informó que, según un relevamiento efectuado en jugueterías y supermercados de la Ciudad de Buenos Aires, “los juguetes para el Día de la Niñez, tuvieron un aumento promedio del 109,72% por ciento respecto al año 2022″.

La suba más sensible es la de la muñeca Barbie, fabricada en Indonesia, que pasó de costar 1.500 a 5.670 pesos, que se traduce en un aumento de 278 por ciento; lo sigue de cerca la pelota común, con una suba de 252 por ciento, valía 1.390 y no se consigue por menos de 4.900. Comprar una bicicleta sale un 185 por ciento más caro, ya que se vendía a 16.200 pesos en 2022 pero hoy no se vende por menos de 46.200.

Los camiones para los más chicos, como ambulancias y volcadores, presentan una suba por encima el 40 por ciento, mientras que los Duravit tienen alzas del 60 por ciento.

Vale mencionar que en la semana previa a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo, el dólar blue marcó nuevos récords y esto impacta en los precios, por lo que podría haber más aumentos con el correr de los días. Sin lugar a dudas, cumplir con los deseos de los más chicos se ha convertido en una tarea difícil.