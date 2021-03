Lomas de Zamora: Vecinos de Temperley continúan reclamando en contra de la instalación de una antena

Un grupo de vecinos de Villa Galicia, en Temperley, lleva 18 días de manifestaciones y cortes para repudiar la instalación de una antena y exigir que la reubiquen por considerar que es perjudicial para la salud. En agosto del 2020 solicitaron que se reubique pero fue instalada aunque no puesta en funcionamiento.

María Eugenia, vecina del barrio, contó que “nadie quiere las antenas cerca” y entre los habitantes de la zona “hay un malestar” por la instalación. “El tipo de ionizaciones que tiene la antena está considerada por la OMS como un posible cancerígeno, no hay un lugar que te diga que no produce daño, sabemos que produce daño”.

Al ver que la antena estaba casi lista, los vecinos organizados del barrio de Villa Galicia comenzaron hace 14 días las manifestaciones para visibilizar su pedido. Ayer se concentraron en la Avenida Eva Perón a la altura de la YPF y Joaquín V. González. Se estima que serán recibidos en estos días por las autoridades para encontrar un acuerdo pero temen que no se resuelva.

En este sentido, Maria Eugenia explicó que les “genera una inseguridad terrible” y que los vecinos no quieren dar marcha atrás con el reclamo. “Queremos que se lleven la antena. No queremos en un futuro estar con un litigio por una cuestión de salud. En los countries no ves estas antenas, no somos vecinos de segunda que tenemos que ver empeorada nuestra salud”, aseveró la mujer.

Según lo relatado, en agosto del año pasado les habían comunicado que la antena iba a ser reubicada luego de que los vecinos se quejaron. Sin embargo, el 23 de febrero del 2021 la empresa a cargo de la instalación restableció el trabajo y los vecinos denuncian el peligro que conlleva esto.

También Maria Eugenia relató que “los ampara la ley de medio ambiente” ya que “en donde sea que haya cualquier actividad, sea pública o privada, que pueda generar un mínimo daño el Estado debe velar por la salud”.

“Nadie quiere las antenas cerca y es el eterno problema que hay en todos lados. Hace 15 años que estoy viviendo acá y si la antena hubiera estado antes que yo, seguramente no me compraría un lote al lado. Hay personas que vivieron toda su vida, hay pacientes de riesgo, algunos pacientes oncológicos. Pedimos por nuestra salud”, manifestó la vecina.