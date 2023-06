Lomas de Zamora: Una joven desapareció hace 15 días en Budge y su familia denuncia que estaba amenazada

El 12 de junio fue la última vez que vieron a Milagros Soledad Martínez en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. La familia realizó la denuncia porque fue amenazada por un conocido de la joven.

La familia de la joven de 23 años que tiene problemas de adicción y vive en situación de calle asegura que no acostumbra a ausentarse demasiado tiempo porque tiene dos hijos, de 3 y 5 años, quienes están al cuidado de sus tías y ella los visita cada tanto.

“Ella tiene un problema de adicción y anda por todos lados. Por lo menos dos veces por semana viene a mi casa, pero esta vez ya pasó el limite y estoy preocupada”, explicó Lila, la mamá de Milagros.

En ese sentido, manifestó que lo que más le preocupa es que su hija recibió amenazas de parte de un conocido. “Hace cuatro días tuve que hacer la denuncia porque ella fue amenazada por las redes por un muchacho y tenemos miedo. Es un conocido de ella que la amenazó que la iba a matar porque dice que Mili le robó el celular”, contó la mujer.

Milagros es de Lanús y su familia realizó la denuncia en la Comisaría 4ta de Remedios de Escalada. “Me llamó una mujer y me dijo que la vieron en la estación de Lomas pero hasta ahora no hay novedades”, señaló.

La madre de la joven afirmó que hace cuatro años que Milagros ella está con un problema de adicción y que no acepta ayuda. “La quise internar, vinieron a buscarla pero como es mayor y no quiso ir, no pudieron hacer nada”, expresó angustiada.

Desde hace unos días, la foto de Milagros circula por las redes sociales y su familia pide máxima difusión para dar con su paradero.

Para quienes tengan información sobre su paradero comunicarse al teléfono 11-2638-1707 (solo WhatsApp) o al 11-3151-0270.