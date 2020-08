Lomas de Zamora: Suspenden nuevamente el inicio del juicio por el crimen de Nicolás Vázquez

Debía comenzar el lunes, pero fue suspendido. “Estamos esperando la justificación, es una vergüenza”, cuestionó la hermana de la víctima.

Nicolás Vázquez fue asesinado el 25 de septiembre de 2013 y el 30 de abril de este año iba a comenzar el juicio que tiene como único acusado al ex policía Héctor Amarilla. La primera fecha fue abril pero la Pandemia obligó a la postergación y el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 fijó una nueva fecha de inicio: 1 de septiembre. Sin embargo, el proceso fue nuevamente suspendido.

“Estoy indignada con mucha bronca, es una falta de responsabilidad total, no se como un Tribunal se animó a poner una fecha de juicio, sabiendo la situación en la que estamos y que no era seguro que se pudiera hacer. Hubiese preferido que no hicieran nada porque esto te remueve todo, estas a la expectativa, preparándote mentalmente y se sufre mucho”, cuestionó Anahí Vázquez, hermana de la víctima.

Anahí criticó que aunque le informaron sobre la nueva suspensión “no hubo una justificación”. “No nos dieron un motivo, estamos esperando la cédula que debe emitir el Tribunal con la justificación, es una vergüenza”, apuntó.

La primera fecha dispuesta por la Justicia fue abril pero la Pandemia obligó a la postergación y el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 fijó una nueva fecha de inicio: el 1 de septiembre. Sin embargo, el proceso fue nuevamente suspendido. “Mi abogada se comunicó con la fiscal del juicio y le avisaron que no se realizaba, estamos esperando la cédula que justifique el motivo por el cual se vuelve a suspender, pero sea la justificación que sea a mi no me sirve, porque juegan con nuestro dolor y es una cosa de nunca terminar. Igual vamos a seguir hasta que se acomode todo y seremos fuertes, esperando”, sostuvo Anahí.

Por el hecho está imputado Héctor Amarilla acusado de “homicidio agravado por alevosía y por su condición de policía”. El ex policía tenía un pedido de captura nacional e internacional desde 2014 y había un ofrecimiento de recompensa desde 2015. Fue detenido en febrero de 2019 en Rafael Calzada, cuando acudió a la casa de su hija para conocer a su nieto, nacido poco tiempo antes.

Debido al tiempo que estuvo prófugo el imputado, la familia de Nicolás Vázquez lleva casi 7 años esperando hacer justicia por el crimen del joven de 18 años. El 30 de abril de este año debía comenzar el proceso que tuvo que ser postergado por la pandemia de Covid-19. La nueva fecha era para el lunes 1 de septiembre, pero una vez más tuvo que ser suspendido y aún no hay una nueva fecha prevista.

Nicolás Vázquez (18) ingresó el 25 de septiembre de 2013 a un local de indumentaria deportiva ubicado en 9 de Julio y Oncativo, Lanús, se probó ropa y salió sin comprar nada. Al salir, fue perseguido por el acusado. A las dos cuadras Nicolás se frenó y le mostró que no tenía ninguna prenda robada. Uno de los testigos declaró que Amarilla le disparó. El cuerpo de Nicolás fue encontrado con un disparo en el cuello.

El policía argumentó desde un primer momento que se trató de un enfrentamiento, pero la familia insiste con que fue un caso más de “gatillo fácil”, porque las cámaras de seguridad muestran que Nicolás Vázquez estaba desarmado. En esa época Amarilla era el jefe de la comisaría 2 de Lanús y, según los voceros, se autolesionó de un disparo en una pierna para simular que había mantenido un tiroteo con el joven al que había matado.