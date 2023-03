Lomas de Zamora: Piden 25 años de prisión para un ex comerciante de la Salada por abuso de 4 niñas

Un fiscal de Lomas de Zamora pidió 25 años de prisión para un ex comerciante de la feria de La Salada acusado de cometer varios abusos sexuales en la localidad de Ingeniero Budge. La sentencia se conocerá el 21 de marzo, a las 12:00 horas.

El pedido fue realizado este martes por el fiscal Hugo Carrión en el juicio contra un hombre identificado como Sergio Velázquez. En tanto, la defensa pidió la anulación. La decisión final le corresponderá al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora.

Marcela, madre de una de las víctimas, manifestó: “El fiscal pidió 25 años y que se le revoque inmediatamente la domiciliaria mientras que la defensa pidió la absolución y en el caso de que sea condenado que continúe con la domiciliaria porque dice que por su estado de salud no podría estar en un penal”.

Además, contó que el representante del Ministerio Público imputó a la esposa del acusado. “A ella la acusan de ser partícipe necesaria, aparece muy implicada en todos los hechos. Según el testimonio de una de las nenas, ella les decía ‘anda a la pieza que el tío te va a dar cariño’. La defensa dice que ella no puede ser imputada por el hecho de que estábamos nosotras también y que no puede ser que nadie haya visto nada”.

El imputado no estuvo presente en la sala de juicios orales, en ninguna de las dos audiencias, aunque sí lo hizo de manera virtual. Según el relato de Marcela, en sus últimas palabras, manifestó a los jueces: “Qué Dios los bendiga”.

“Nunca pensé que el fiscal iba a pedir 25 años. Pensé que sería menos, no confiaba mucho. Es una condena considerable, pero a la vez me deja un vacío porque si son 20 o 25 años y se queda en la casa no me sirve”.

Y agregó: “Me acuerdo que un día me fui llorando a mi casa porque me dijeron que el delito no era grave y hoy llegamos hasta acá. Ahora espero que sea condenado y que se termine la domiciliaria”.

El acusado está con prisión domiciliaria desde 2021 cuando fue detenido en una vivienda de Ingeniero Budge.

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021. Las víctimas son dos hermanas que hoy tienen 11 y 18 años y dos chicas de 14 y 18 años. En uno de los casos, el sujeto amenazó a la víctima con un arma para abusar de ella.

El imputado vivía con su esposa en una vivienda de Villa Lamadrid. Según contó la madre de una de las víctimas, en su casa funcionaba un taller y tenía un puesto en La Salada. Los abusos se habrían cometido en ambos lugares.