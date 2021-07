Lomas de Zamora: Perpetua para el femicida de Estefanía Díaz: “Mi hija va a descansar en paz”

“No voy a estar tranquila hasta que no sea condenado a perpetua”, decía Lidia Díaz, la madre de Estefanía, una semana atrás cuando el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora encontró culpable por el femicidio de Estefanía Díaz, ocurrido en 2014 en Burzaco, a Luis Fernando Oriolo. Este miércoles, los jueces dieron a conocer la condena de prisión perpetua.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora dio a conocer este miércoles la sentencia en la que consideró a Luis Fernando Oriolo como autor del delito de “homicidio agravado por el vínculo”, como lo había solicitado el fiscal Andrés Procopio en su alegato. De esta manera, el tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua efectuada por la defensa.

“Hoy estoy mucho más tranquila al escuchar la condena porque mi hija va a descansar en paz. Me sentía mal por mis nietos porque estaban preocupados por la condena y todo lo que le pasa por la mente a un hijo dolido, pero gracias a Dios, se hizo justicia”, expresó Lidia.

Por otro lado, se refirió al recurso de apelación que presentará la defensora oficial María Fernanda Mestrín. “Yo voy a seguir con esto para que no le den la libertad ni cambien nada. Que se quede con la perpetua como corresponde. Esto no me devuelve a mi hija, pero lo justicia hoy me devolvió la tranquilidad. Hoy mi familia, emocionalmente, está más tranquila”, aseguró la madre Estefanía.

La lectura de la sentencia tuvo lugar este mediodía en los Tribunales de Lomas de Zamora con la presencia de cuatro familiares en la sala y el resto participó de manera virtual como sucedió en la última audiencia. El imputado siguió el juicio por videoconferencia desde la Unidad N° 1 Lisandro Olmos.

Estefanía Díaz fue víctima de femicidio el 14 de marzo de 2014 en la localidad de Burzaco, cuando su ex pareja Luis Fernando Oriolo, ingresó en el hogar que solían compartir junto con sus cuatro hijos -que en ese momento tenían 9, 7. 5 y casi 2 años- en la calle Olleros, y le propinó una feroz golpiza, que le causó la muerte días después.

Estefanía Díaz, tenía 30 años y había denunciado a su pareja y padre de sus hijos por violencia, en el Juzgado de Garantía 2 de Lomas de Zamora, quien dispuso la restricción perimetral.

Poco después, Fernando Luis Oriolo, fue a la casa de los padres de Estefanía, argumentando que la mujer se había golpeado en la bañera y hasta acompañó al padrastro a llevarla al centro de salud. Díaz falleció seis días después en la clínica IMA de Adrogué. Más tarde, la autopsia reveló que la mujer recibió “múltiples golpes en el cráneo y fractura de mandíbula”.