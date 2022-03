Lomas de Zamora: La madre de Nicolás Da Silva repudió la condena a tres años, “fue un acuerdo entre jueces y la Policía”

La familia de Nicolás Da Silva, un joven asesinado por un policía Bonaerense en Ingeniero Budge, repudió la condena a tres años de prisión que dispuso la justicia para el imputado. El hecho ocurrió el 19 de julio de 2020 y el juicio fue abreviado.

Vanesa, madre de Nicolás Da Silva, manifestó: “No me parece que se haya hecho justicia, no estoy conforme con lo hecho. A mi no me lo van a devolver a Nicolás pero no se hizo justicia”.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora en el marco de un juicio abreviado condenó a tres años de prisión a Juan Miranda, el Policía autor del disparo, por el delito de “homicidio cometido con exceso en la legítima defensa”.

La madre de Nicolás esperaba que el juicio sea oral y público pero al enterarse que iba a resolverse en un abreviado pensó que iban a acordar no menos de 10 años de prisión.

“No tenía la expectativa de que se iba a conseguir 20 años pero tres años no es nada. Queda en la nada, va a quedar libre. Yo pienso que lo protegieron por ser policía y fue un acuerdo entre jueces y la Policía”, aseveró.

La familia del joven consideró que había pruebas para que sea juzgado en un debate oral por el aporte de las cámaras de seguridad, los testigos y las vainas que pertenecían a Miranda.

“Yo se que Miranda iba a trabajar pero se demostró que Nicolás no lo lastimó. El arma que se encontró era de juguete. Se que no teníamos todo para ganar pero si había pruebas suficientes para darle una condena mayor de 3 años”, opinó Vanesa.

En este marco, la madre de la víctima resaltó la “saña” de Miranda contra Da Silva y expresó que los testigos que vieron el hecho “iban a declarar como protegidos”.

“Hay mucha gente que tenía miedo pero iban a ser testigos encubiertos y eso quedó en la nada. Todo lo que me dijeron que iban a hacer quedó en la nada y ahora me quedo con el dolor y la bronca de que no fue un juicio justo”, expresó.

El hecho

Según la investigación, el 19 de julio del 2020 el joven fue hasta la parada de colectivo donde estaba el Policía, ubicada en las calles Homero y Elcano, le arrebató la mochila y empezó a correr junto a otro joven que participó del robo. Miranda sacó su arma y disparó varias veces mientras Da Silva huía.

El cuerpo de Da Silva, de 21 años, apareció en Voltaire al 3400, a 150 metros de donde ocurrió el robo. Presentaba un disparo en la espalda. A su lado había un arma, pero de juguete. El otro joven logró escapar.