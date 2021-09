Lomas de Zamora: La familia de Facundo Gauna se manifestó otra vez y pide testigos

Familiares y vecinos de Facundo Gauna, un joven de 24 años asesinado en un robo en Villa Centenario, reclamaron por justicia y más seguridad en la zona. El hecho ocurrió hace una semana en el cruce de Gaspar Núñez de Arce y Virgen de Itatí y hasta el momento no se han identificado a los responsables.

Silvia, madre del joven, manifestó: “Sé que la Policía está trabajando pero quiero pedir justicia y visibilizar el caso para que cualquiera que haya visto algo se haga presente en la fiscalía o se contacte conmigo para aportar lo que saben”.

Los manifestantes se concentraron a las 17:00 horas en Virgen de Itatí y Camino Negro para recordar el homicidio de Facundo Gauna y exigir más seguridad en los barrios debido a que notan más ataques urbanos.

En este sentido, Silvia comentó que no obtuvo una “respuesta” sobre los que asesinaron a su hijo. “Hace una semana le quitaron la vida a mi hijo y todavía no sabemos ni sospechamos quienes fueron. Hoy soy yo, ayer fue otro y mañana será otro si seguimos así. Yo no quiero otro Facu en Fiorito, Santa Marta o Villa Albertina”, aseveró la mujer.

Por el momento no se pudo identificar a los responsables del disparo que mató a Gauna porque ningún vecino declaró haber sido testigo directo. Solamente se acercaron al lugar del hecho cuando escucharon el disparo y el joven estaba tirado en el piso.

“Los vecinos vieron a mi hijo desmayado ya y corrieron a mi casa diciendo que le habían dado un tiro. Dieron su testimonio porque se pusieron en mi lugar y entendieron que necesitamos más datos”, contó.

En este marco, Silvia pidió que para aportar cualquier información respecto al homicidio se comuniquen a su Facebook -Silvia Correa- y le envíen un mensaje.

“No voy a recuperar a mi hijo pero tal vez voy a poder hacer justicia con las pruebas que estén al alcance”, advirtió.

Facundo salió de su casa para ir a trabajar el 27 de agosto último a las 6.50 de la mañana. Sin embargo, en el cruce de Gaspar Núñez de Arce y Virgen de Itatí, fue interceptado por una moto con dos personas que lo acorralaron para robarle. La investigación está a cargo de la UFI 1 de Lomas de Zamora.