Lomas de Zamora: La familia de Braian Velazquez, un joven asesinado, afirmó que “no se hizo justicia”

La familia de Braian Velazquez, un joven asesinado en octubre del 2020 en Lomas de Zamora por un vecino, criticó la condena en el marco de un juicio abreviado y espera que no obtengan beneficios los autores del delito.

La fiscalía acordó con la defensa la pena que fue avalada por el Tribunal Oral en lo Criminal 8 de Lomas de Zamora. Mientas Sebastián Gastón Torres fue condenado por amenazas calificadas por el empleo de arma de fuego a dos años y diez meses de prisión, Daniel Torres fue condenado a 11 años y dos meses por el delito de amenazas calificadas por el empleo de arma en concurso real con homicidio cometido con arma de fuego.

Xoana, hermana de Braian, aseguró: “Para nosotros no se hizo justicia porque no le pueden dar tan pocos años a una persona que asesinó a un pibe. Pero la fiscalía consideraba que los testigos no eran claros sobre lo que contaron y temían que no le den la cantidad de años que le dieron o que los liberen por falta de pruebas”.

La familia consideró que “había pruebas suficientes” para obtener una pena mayor y esperan que la condena “sea efectiva” sin que se excarcele a ninguno de los dos responsables.

“Por ahora están detenidos los dos y se supone que los años que a ellos le dieron los deben cumplir de manera completa. Igualmente si le hubiesen dado cadena perpetua a mi hermano no me lo devuelven pero esta no es una condena justa”, aseveró Xoana.

En este marco, negaron que haya sido un enfrentamiento y que quedó demostrado que Braian “no fue a robar”. Si bien en un principio se consideró que el joven fue a defender a una mujer que gritó durante la madrugada, la investigación no tuvo en cuenta esa hipótesis.

“Los videos que se presentaron desestimaron que mi hermano quiso entrar a robar, en ningún momento sucedió eso. El tema es que los testigos se contradecían entre sí porque se protegieron así mismos”, opinó la hermana de Braian.

Según la investigación, el 10 de octubre del 2020 a la una de la madrugada, en las calles Colombres y Ángel Vargas, los dos hermanos Torres amenazaron de muerte a Braian Velazquez con un cuchillo y un palo. Veinte minutos después de estas amenazas, Daniel Torrez le disparó en la cabeza a Braian para terminar con su vida.