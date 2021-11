Lomas de Zamora: identificaron a un joven asesinado y sospechan que lo persiguieron 20 cuadras antes de matarlo

A Juan Ramón Alfonso, un joven de 20 años oriundo de la localidad de Monte Grande, lo encontraron el 11 de noviembre último a un costado de la ruta 4 y Nicaragua, en Parque Barón, en Lomas de Zamora. Su cuerpo calcinado estaba en el interior de un Chevrolet Corsa, que había sido incendiado. Se pudo establecer que el auto tenía impactos de bala en el baúl, por lo que la principal hipótesis de los investigadores apunta a un ajuste de cuentas. Sin embargo, la familia asegura que desconoce el móvil del asesinato porque la víctima conocía “hacía dos semanas” a los chicos con los que salió de su casa.

Roxana, la madre de la víctima, explicó: “Mi hijo salió de mi casa a las 19.30 con dos personas que conocía hacía dos semanas. No sé dónde los conoció, pero no eran amigos. Ese día lo pasaron a buscar por mi casa y lo que pasó después no lo sabemos”.

Según el relato de la mujer, horas más tarde la familia se enteró por las redes sociales del hallazgo del auto incendiado con un cadáver en su interior. “Mi hija se enteró por Facebook que el auto donde estaba mi hijo se encontró incendiado. Le comentó a su papá y se fueron para la comisaría. Mi esposo reconoció que era el auto con el que mi hijo salió de mi casa”, recordó.

La causa – caratulada “homicidio” se encuentra en la UFI 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Nicolás Espejo. Por el momento no hay detenidos, pero la justicia investiga las cámaras de seguridad.

“Están investigando las cámaras. Una de ellas muestra que a cinco cuadras de mi casa, un auto persigue a los tiros al vehículo donde va mi hijo con los dos pibes. O sea, lo que me dicen es que desde que mi hijo sale de mi barrio hasta donde llegaron hay una persecución tremenda”, afirmó la madre del joven.

En ese sentido, manifestó que quiere conocer la verdad de lo que pasó. “Quiero que esto se esclarezca. A mi hijo lo pasaron a buscar por mi casa dos desconocidos y no sé qué pasó. Dónde están estos chicos”.

Una de las versiones es que esos muchachos, conocidos de Alonso, tenían enemigos en Monte Grande y que estos los persiguieron para matarlos cuando llevaban a la víctima.

En cuanto al incendio del vehículo, habría sido quemado por un conocido de los asesinos luego de hecho, para entorpecer la investigación.

El hecho

Fuentes policiales informaron que el 11 de noviembre, pasadas las 23, efectivos policiales concurrieron a ruta 4 y Nicaragua, en Parque Barón, donde estaba estacionado un Chevrolet Corsa, que había sido incendiado.

Al revisar el vehículo, los policías hallaron en el asiento trasero el cuerpo sin vida de un hombre, en posición fetal. Según los peritos que concurrieron al lugar pudieron determinar que en la baulera del auto se registraban tres impactos de bala. Por otro lado, se determinó que el auto no era robado.

