Lomas de Zamora: Familia de hombre asesinado en Villa Fiorito denuncia que la causa está parada

A dos años del crimen de Diego Retamar, un hombre de 41 años asesinado en Fiorito, la familia denuncia que la causa “está estancada” y temen que quede impune. El hecho ocurrió en octubre del 2020 y por el momento no hay detenidos, ni imputados.

Sandra, hermana del joven, aseguró: “La causa sigue igual, no avanzó nada y mientras los que nosotros sospechamos que fueron están en libertad como si nada. Deberían buscar más pruebas, más testimonios para dar con los autores”.

Desde un inicio, la investigación contó con pocos testigos debido a que los principales sospechosos se encontraban solos con la víctima esa noche. Sin embargo, la familia señaló que había “huellas” y “restos de sangre” en el domicilio del principal acusado por ellos.

“Para nosotros este chico que le dicen Chino es el asesino que eran los únicos que estaban con él. Todos los testigos dicen que salieron temprano y que los que quedaron con mi hermano fueron ellos dos”, afirmó la hermana de la víctima.

En este contexto, la familia de Retamar destacó que el sospechoso se “escondió” luego del crimen del joven y que no declaró.

“¿Si él no tuvo nada que ver por que se escapó y se esconde? Si él no tiene nada que ver, no te escondes como un cobarde. Nos da bronca que quede en la nada”, manifestó Sandra.

Además, opinó que deberían juntar los testimonios de varios vecinos para que avance la investigación ya que tienen miedo que quede impune.

“Nosotros tememos que quede impune, tenemos miedo porque a mi hermano lo mataron y algún culpable tiene que haber. Alguien tiene que saber, alguno de los que estuvieron con él tiene que decir la verdad”, declaró.



Según la investigación, el 29 de octubre del 2020, Retamar se juntó con sus amigos a cenar y apareció muerto a las 9 de la mañana del otro día, tirado en Conesa y Ginebra, golpeado y con sangre en todo su cuerpo.

La investigación se encuentra en la UFI 1 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Carolina Zugasti.