Lomas de Zamora: Denuncian que no están buscando a los asesinos de “Pastelito”

A un mes del homicidio de Matías Castillo, conocido como “Pastelito”, la familia denuncia que aún no se identificó al responsable del disparo que terminó con la vida del joven de 14 años. El hecho ocurrió el 8 de enero en el barrio Santa Marta, de Lomas de Zamora.

Romina, tía de Matías Castillo, contó: “No tienen nada, no hay ningún detenido y sigue igual la investigación. Nosotros pensamos que si en un mes no tienen nada es porque no están haciendo nada por buscarlo”.

Según lo explicado, en la zona donde ocurrió el hecho varias cámaras registraron lo sucedido y el testigo más directo, quien era amigo de la víctima, aún no se presentó a declarar debido a que los sospechosos “son del barrio”.

“Hay una cámara en la que sale quien fue pero están esperando porque en el momento del hecho estuvo un amigo con él, quien no declaró aún. Él no quiere declarar porque debe ser un conocido del barrio”, aseveró.

En este sentido, Romina pidió que se proteja al testigo que aún no fue a declarar y que es menor de edad. “Pensamos que deberían resguardar de alguna manera porque debe tener miedo y de ser así no puede avanzar la causa. El caso quedó ahí”, argumentó la mujer.

En este contexto, la familia realizó una marcha la semana pasada y de no obtener avances piensa hacer una nueva movilización pronto. También consideran que con los testigos y las cámaras de seguridad “la justicia tiene que tener algo”.

“No estamos conformes con el trabajo de la justicia. Nos dijeron que nos quedemos tranquilos que ellos iban a hacer lo posible por encontrar al autor del homicidio pero pasó un mes ya y nada”, manifestó la tía de la víctima.

En el caso interviene el fiscal Lorenzo Latorre, titular de la UFI 3 de Lomas de Zamora.

El hecho

El asesinato sucedió el 9 de enero último por la mañana sobre la calle Bustos al 800 del barrio Parque Barón, cuando la víctima y su amigo regresaban de comprar a bordo de una motocicleta y fueron interceptados por dos personas, también a bordo de una moto.

Al ponerse a la par, les dispararon varias veces y luego se constató que una de las víctimas corrió pero fue perseguida por los agresores quienes continuaron con los disparos.