Lomas de Zamora: Confirmada la prisión preventiva de Cintia Carro

La familia de Cintia Carro, una mujer acusada de matar a un hombre en Villa Centenario, exige que se revoque la prisión preventiva que fue confirmada la semana y espera que el fiscal a cargo de la investigación termine de recolectar las pruebas. El juez Sebastián Monelos hizo lugar al pedido de prisión preventiva realizado por el fiscal Gustavo Caram y complicó la situación de la mujer de 35 años, que sigue asegurando que es inocente.

Estefanía, hermana de Cintia Carro, contó que luego de la última la rueda de reconocimiento esperaban que la justicia no avance con la prisión preventiva.

“Es el único que dice que la ve pero no la puede reconocer entonces no entendemos cómo es que la justicia sigue firme con la confirmación de la preventiva si es el único que dice que puede reconocerla pero le da negativa la rueda”, afirmó la hermana de la detenida.

La rueda de reconocimiento había sido suspendida hace 15 días porque la persona citada para reconocer a la acusada no quiso hacerla cuando se enteró que no era a través de fotos. A pesar de no presentarse, fue citado por la fuerza pública y no reconoció a Carro.

“El testigo que dijo verla reconoció a otra chica pero el fiscal dijo que no es suficiente para quitarle la preventiva. Nosotros estamos muy preocupados porque después de confirmar la preventiva, apenas haya un cupo la van a trasladar a penal”, manifestó la hermana de Cintia Carro.

A Carro la acusó la novia de Fernando Corvalán, un hombre asesinado en un terreno tomado en Villa Centenario, en septiembre pasado. Según lo relatado, Eliana, la novia de la víctima, recién después de varias declaraciones en las que no aparecía Carro, acusó a la detenida de ser la que disparó.

Por el momento la familia de Carro espera que llamen a declarar nuevamente a algunos testigos, que se revise el celular de la acusada ya que sostienen que se demostrará que ella no fue la responsable y también aguardan la revisión de un domo de la zona.

En este sentido, Estefanía comentó que hay muchas “contradicciones” en los testimonios de las personas que acusan a Carro. “El chico que fue a la rueda es contradictorio. Él admitió que va al lugar a consumir droga y que la había visto primero a 60 metros, después de lejos, después dice que la vio disparar”, relató la hermana de Cintia Carro.