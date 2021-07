Llavallol: Conmoción por el suicidio de una joven

Una joven de 26 años se quitó la vida colgándose de un árbol frente a la casa de su novio, en Llavallol. La decisión habría obedecido a una situación depresiva que vivía por la mala relación con su pareja, algo que venía expresando en sus redes sociales.

El cuerpo de Ayelén Delgado fue hallado colgando de un árbol frente a la casa de su novio, en Sarratea y Cuyo, en Llavallol, la madrugada del domingo último.

La familia de la joven fue advertida por la Policía del terrible hallazgo, y denunciaron que la familia del novio no hizo nada en ese momento

“Perdón por todo lo que voy a hacer. Ya no tengo fuerza para seguir. Quiero que quemen todas mis cosas y me quemen a mí. Ya no soy feliz, me cansé de vivir esta vida”, escribió Ayelén en una carta que le dejó a su familia antes de tomar la triste decisión.

En sus redes sociales había publicado poco antes que había tenido un aborto a partir de un pedido de su novio y que eso la había afectado mucho.

Poco después, junto a él, tuvieron un accidente en la moto que el muchacho conducía. Según contó Ayelén en sus redes sociales, a un año no lograba superar la angustia causada por el aborto y el choque.

“Me lastimó muchísimo, me arruinó la vida”, escribió en relación a su novio, con quien estaba alejada en el último tiempo.

La noticia causó conmoción entre los vecinos de Llavallol que conocían a la joven y a su familia.

La causa – caratulada “suicidio” – se radicó en la UFI 6 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Gerardo Moroahaz.

Asistencia telefónica gratuita a personas en crisis o con riesgo de suicidio 135 desde Bs. As. ó bien (011) 5275-1135.