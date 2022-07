Lanús: Serios incidentes con trabajadores municipales en el municipio, Kravetz mintió en los medios de comunicación

Los vecinos de Lanús se sorprendieron hoy cuando vieron elevarse columnas de humo negro desde distintos puntos o del olor a quemado que el viento esparció por los barrios del distrito.

La respuesta de ese fenómeno está en la protesta que empleados municipales de la comuna llevaron adelante quemando neumáticos en dependencias como el jardín de infantes municipal de la calle Alcorta, el playón de camiones de 25 de Mayo o del vivero que se asienta en el Parque Eva Perón de Lanús Este.

También hubo protestas en diversas unidades sanitarias y el corralón de Madariaga, aunque el epicentro estuvo en el ingreso y protesta en el hall del palacio municipal por parte de una treintena de personas que voltearon un portón.

Este grupo se identificó con la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE), y algunos de ellos llevaban pecheras de otros municipios como Quilmes gobernado por la camporista Mayra Mendoza.

La violenta acción fue rápidamente repudiada por el sindicato liderado por el ex edil justicialista Miguel Pedhelez quienes pusieron de relieve que ATE no representa a los empleados comunales.

Estos incidentes marcan una escalada y un nuevo conflicto entre el Ejecutivo comunal a cargo de Néstor Grindetti y algunas entidades sindicales.Por su parte, el intendente Néstor Grindetti respondió a través de un hilo de Twitter donde puso de relieve la acción de “cientos de trabajadores municipales brindando servicios”, actitud que contrapuso a la de “un grupo de inadaptados que el único propósito que tienen no es discutir paritarias si no, romper todo y joderle la vida a los demás”

El jefe comunal calificó ese accionar como una “metodología violenta y vetusta” y destacó: “A mí no me van a mover un centímetro de esta manera. Podemos dialogar todo lo que haga falta, pero no se olviden que estoy acá para que los vecinos de @lanusmunicipio reciban un servicio acorde al que merecen. A mi no me van a llevar a las patadas”, subrayó.

Según fuentes del sindicato este primer descuento correspondería al paro realizado en junio y que originó la conciliación obligatoria por parte de la cartera laboral. Por lo cual se espera que los descuentos sean mayores en septiembre tras la realización de dos jornadas de huelga en julio.

Las protestas se originan en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús (STML), mientras que el Sindicato de Empleados Municipales de Lanús (SEMLa) que conduce Susana Chazarreta y que intergra la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), no las avala y firmó un acuerdo paritario con la gestión municipal que estableció un incremento del 8 por ciento para julio y otro tanto para agosto.

El dato de color lo dio el propio Diego Kravetz, quien salió al aire en Crónica, para afirmar que el reclamo era motorizado por los municipios de Avellaneda y Quilmes, para hacer política, y que ATE en Lanús no representa ni el 10% de los afiliados, afirmando que el STML es el de más afiliados y que su líder Miguel Pedhelez no participó del reclamo y los incidentes ya que estuvieron hablando por teléfono, al cortar la comunicación, salió al aire Pedhelez para desmentir a Kravetz con quien dijo no haber hablado y no tener contacto desde hace 2 años, acusándolo de querer dividir los gremios que reclaman. Duró segundos la mentira de Diego Kravetz que en campaña no para de mostrar la hilacha.