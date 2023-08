Lanús: Pedelhez pidió por la suma fija y calificó como «una falta de respeto» la respuesta del Municipio

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús (STML), Miguel Pedelhez, tildó como «una falta de respeto» la respuesta del Municipio tras el pedido por parte del gremio de un adelantamiento de las negociaciones paritarias y adhirió al estado de alerta declarado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (FSTMPBA).

La devaluación y la disparada de precios que tuvo lugar el día posterior a las PASO, despertó por parte de los dirigentes sindicales, inmediatos pedidos de reaperturas de paritarias para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.

En ese marco, Pedelhez comentó que desde el STML pidieron «en carácter de urgencia» un adelantamiento de las paritarias y que desde el Gobierno de Grindetti le propusieron solamente «una reunión no vinculante e informal» que fue rechazada tajantemente por el sindicato.

«Me pareció una falta de respeto para los trabajadores. Nos contestaron que podían darnos una reunión ‘no vinculante e informal’ para el 4 de septiembre. Todos los compañeros, lo rechazaron y llamamos a la reunion de delegados que por unanimidad me facultó a mi para empezar a llevar adelante un plan de lucha ante esta situación», afirmó el titular del STML que no descartó implementar otras medidas de fuerza si la situación no se soluciona.

Asimismo, en sintonía con los anuncios realizados por el ministro de Economía y candidato a Presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, apuntados a recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, Pedelhez reclamó al Estado municipal por el pago de una suma fija de 60 mil pesos, para los trabajadores de la comuna y criticó el accionar del Gobierno local al respecto.

«Primero nos dijeron que la plata no estaba y después salió Grindetti en una entrevista diciendo que la plata si estaba», cuestionó.

Por otro lado, Pedelhez recalcó su adhesión a la solicitada que se impulsa desde la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina (COEMA) por el pago de la suma fija de 60 mil pesos para los trabajadores de los municipios por la creación de un Consejo Nacional del Empleo y el Salario.