Lanús: Motochorros matan a una nena de 11 años que iba a la escuela para robarle

La nena fue atacada por dos motochorros que le pegaron en la cabeza y le quitaron sus pertenencias. Luego de quedar inconsciente, la trasladaron a un hospital, donde falleció unos minutos después.

Una nena de 11 años murió este miércoles de un paro cardiorrespiratorio luego de ser víctima de un robo cometido por dos motochorros que la golpearon en la cabeza para robarle sus pertenencias cuando se dirigía caminando a su escuela ubicada en Lanús.



Según se informó, el hecho ocurrió minutos antes de las 07:30 cuando la víctima, identificada como Morena Domínguez, fue asaltada antes de llegar a la Escuela Almafuerte N° 60, situada en Molinedo al 3200, en el barrio que se conoce como Villa Giardino de Lanús Oeste.

La brutal secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad que ahora es clave para intentar identificar a los autores del hecho en el marco de una causa que es investigada por la fiscal Silvia Busano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús-Avellaneda.



En el video se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se baja para agarrar alguna de las pertenencias de la niña y luego vuelve a abordar el vehículo para escapar.

También se ve cómo una persona intenta correr a los delincuentes, pero los ladornes logran escapar del lugar a toda velocidad. Según trascendió, en la caída la chica se golpeó en la cabeza, lo que pudo tener relación con el cuadro que presentaba cuando llegó el SAME.



Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia y, cuando llegó el médico en la ambulancia le realizó maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de paro cardiorrespiratorio, según informó la Policía.

El intendente Néstor Grindetti horas antes en su campaña política afirmaba que Lanús es un municipio seguro lo que es una mentira, Diego Kravetz responsable del municipio y de la seguridad, se limitó a un tibio comunicado.

Desde El Sindical, venimos advirtiendo la falta de compromiso político en legislar para ordenar que las empresas prestadoras de servicios celulares adecuen sus políticas a las del resto del mundo donde el robo del celular no tiene sentido ya que no pueden ser vueltos a habilitar, esto incluso sucede en Latinoamérica donde las mismas empresas que están en la Argentina, no permiten que celulares cuyo IMEI no coincide sea habilitado, esta medida que es inmediata desalentaría el robo de celulares que es el robo más común y que ya ha dejado varios muertos.