Lanús: Motochorros asaltan a mujer delante de sus hijos en Monte Chingolo

Otra mujer de Monte Chingolo sufrió un robo cuando salía de su casa el domingo para ir a la Iglesia y aseguró que se salvó porque les entregó la cartera. El hecho ocurrió a las 10:00 hs de la mañana en Méndez y Achaval.

María Maturano, la vecina, comentó: “Yo salí de mi casa, me iba a la Iglesia y cuando iba llegando a la esquina, vi aparecer en contramano por Méndez a dos en una moto y yo dije me van a robar”.

Según lo relatado, dos jóvenes se aproximaron en contramano por Méndez, saltaron de su moto para subir a la vereda y le exigieron la cartera. La mujer les entregó sus pertenencias inmediatamente para evitar forcejeos o golpes.

“Todo el tiempo están robando pero gracias a Dios no me tocaron porque yo se la di enseguida. No es el único robo que ocurrió, ese día me tocó a mi pero a cualquier hora suceden este tipo de robos. Es tremendo”, aseveró.

El hecho, ocurrido en la esquina de Méndez y Achaval, fue captado por las cámaras de seguridad de la cuadra y se difundió por redes sociales por la familia de María.

“Este tipo de robos rápidos ocurren- seguido, siempre escuchamos a vecinos que cuentan lo que pasa. A 20 metros de mi casa le robaron la medicación oncológica en la vereda a mi vecina”, explicó María.

Luego del robo, la vecina junto a su familia decidió subir el video a las redes para visibilizar lo ocurrido en la zona y advirtió que es la manera de enterarse de estos delitos tan próximos.

“Siempre estamos con el corazón en la boca porque no sabes lo que puede pasar. Es una continuidad de hechos que ni te enteras. Yo me di cuenta de su intención, lo que pasa es que yo no quería que me tocaran entonces le entregué la cartera”, especificó la mujer.