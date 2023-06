Lanús: Denuncian que buscan bajar la lista de De Gennaro

El espacio del Frente Popular Lanusense advirtió que la Junta Electoral Provincial no garantizará la igualdad de condiciones para que la lista del espacio encabezada por Víctor De Gennaro ya que no le habilitarían competir con la boleta completa que lleva a Sergio Massa y Agustín Rossi como precandidatos a presidente; y la nómina de Juan Grabois y Paula Abal Medina.

«Desde el Frente Popular Lanusense, integrante de Unión por la Patria, advertimos con gran preocupación el intento de proscribir a nuestra lista de las elecciones PASO de agosto 2023«, alertaron desde el espacio en un comunicado y reclamaron: «La Junta Electoral del PJ debe dar una respuesta urgente para regularizar esta situación».

Asimismo, apuntaron: «Sabemos que los precandidatos Julián Álvarez, Nicolás Russo y Agustín Balladares tiene representación por sus estructuras partidarias en ese órgano de gobierno. Les solicitamos que garantizasen la participación efectiva de todas las litas con boleta completa en igualdad de condiciones».

La Junta Electoral del PJ reservó cuatro lugares para que compitan en las PASO dentro de Unión por la Patria, por lo cual, la lista que responde al sciolismo y que encabeza Lorena Sgur no tendría lugar para competir. Pero otra condición que se impondría es que en Lanús solo puede haber tres listas completas y una corta. Es en ese punto que el espacio de De Gennaro denuncia una intención de proscribirlos.

De acuerdo a lo que trascendió, para el PJ si se habilitan cuatro listas largas (presidente – gobernador – diputados – senadores – legisladores e intendente) en Lanús el 13 de agosto por Unión por la Patria habría 10 listas, por lo cual, se busca que De Gennaro compita con una lista corta: solo a intendente.

«Impedir la participación igualitaria de nuestra lista en las PASO solo hará que Grindetti y Kravetz sigan perpetuando sus negocios en Lanús», sentenciaron desde el espacio al final del comunicado.