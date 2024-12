Lanús: Convocan a caravana contra la impunidad

¡No queremos asesinos sueltos!

El sábado 14/12 a las 10 hs. en Roca Negra nos convocamos desde Familiares y Compañeres de Darío y Maxi, junto a organizaciones compañeras y activistas, para repudiar la liberación de uno de los asesinos de la Masacre de Avellaneda, el ex cabo Alejandro Acosta y a la vez, contarle a todo el pueblo y particularmente al barrio de Villa Corina, quién es su nuevo vecino y por qué NO debe estar libre caminando entre nosotres. Invitamos a quienes sientan que tal injusticia no puede ser pasada por alto a acompañarnos en esta caravana desde Roca Negra para gritar bien fuerte por nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, como nos enseñaron nuestras Madres, que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y a donde vayan, LOS IREMOS A BUSCAR