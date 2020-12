Lanús: Buscan a una menor desaparecida

Una madre de Lanús Oeste busca a su hija de 16 años, Kiara Chmiel, quien desapareció hace una semana y a pesar de la investigación se desconoce su paradero. Para sumar cualquier información hay que comunicarse al 1132081819.

Viviana, madre de la joven, contó que ya se había escapado otras veces del hogar y que esta vez le mandó un mensaje diciéndole que “no la busque”.

“Me desespera porque veo que no están haciendo nada, yo deje todo asentado y me dicen que están trabajando, me fui a la DDI de Avellaneda pero no me informan nada”, alertó la mujer.

Momentos antes de su desaparición Kiara estuvo con una amiga y su padre en Lanús Oeste, y después de irse de la casa de su amiga, no se pudo determinar el recorrido que hizo.

La madre de Kiara sospecha de una persona cercana ya que, según contó, en ocasiones anteriores la escondió y fue el último llamado que mantuvo la joven antes de desaparecer. Se hicieron rastrillajes por los domicilios de algunos allegados a la familia pero no se encontraron rastros de Kiara

“La DDI verificó que ella llamó a este hombre y mantuvo un llamado de 37 segundos en el que le dice que tenía que verlo”, afirmó la madre de Kiara Chmiel

Luego de enterarse de su desaparición, Viviana se dirigió al domicilio de esta persona, a quien denunció el 2 de noviembre y con anterioridad, pero en la casa no se encontraba. Según lo relatado, una vez que la mujer hizo la denuncia, la Policía también revisó la casa y lo llamó para que declare, pero no se la encontró en el lugar.

“Él en su declaración no dice que ella lo llamó y yo no me puedo quedar esperando con el estamos trabajando, no puedo esperar que me devuelvan a mi hija en una bolsa. No quiero pensar mal pero quiero que aparezca”, aseveró.