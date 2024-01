La referente del INCAA y la diputada Cele Fierro convocan a “cacerolazo cultural” en Congreso

«Si el gobierno de Milei no retrocede con la motosierra anticultural, este movimiento se va a multiplicar»

La diputada de izquierda porteña Cele Fierro (MST-Frente de Izquierda Unidad) y la delegada general del INCAA, Ingrid Urutia, convocaron a amplificar la participación social de apoyo al movimiento «Unidxs por la Cultura» que mañana en Congreso y en decenas de ciudades en todo el país, realizará un «cacerolazo cultural». Cele Fierro, diputada porteña (MST-Frente de Izquierda Unidad), explicó: «La orientación de Milei para el teatro, el cine, las bibliotecas populares se podría definir como ´culturicidio. Y tiene dos aristas: por un lado, es vaciar de presupuesto estatal, desalentar el arte popular en lo que refiere a la producción y también como derecho social al acceso extendido. Pero, además, es la concepción de retirar al Estado, para que el mercado hago negocios. Apoyar al movimiento Unidxs por la Cultura es una causa nacional». Finalmente, la referente de los trabajadores del INCAA, Ingrid Urrutia, agregó: «El cierre de organismos estatales dedicados a la promoción y fomento cultural se combina con una política de despidos en el sector. Por eso, nuestro colectivo, Unidxs por la Cultura explotó nacionalmente y este miércoles vamos a estar en Congreso realizando nuestro cacerolazo con apoyo de referentes de la música, el cine, el teatro, las bibliotecas populares y los medios comunitarios, pero también en cerca de 50 ciudades del país se va a replicar la iniciativa. Nos preparamos para movilizar muy fuerte en el paro del 24 de enero y desde ya decimos: no va a alcanzar con esa medida, vamos a tener que seguir hasta enterrar el DNU, el Protocolo siniestro y la Ley Ómnibus». Desde el entorno de la diputada Fierro y la dirigente Urrutia, informaron que se prepara un «acting» con fuegos, luces y alguna «motosierra» inclusiva con carácter de «artivismo político».

Convocatorias en todo el país:

🔴 CABA: Plaza Congreso • 19hs. (Y en todas las comunas)

🟠 Córdoba: Patio Olmos • 18hs.

🟡 Rosario: Esq. San Luis y San Martín. Marcha a Plaza 25 de Mayo • 18hs.

🟣 Santa Fe Capital, Caravana Cultural desde Parque Federal al Molino 18hs.

🟢 San Salvador de Jujuy: Plaza Belgrano • 19hs.

🔵 San Miguel de Tucuman: Plaza Independencia • 19hs.

🟣 Santiago del Estero: Teatro del Pueblo • 19hs

🟡 Salta Capital: Plaza 9 de Julio – 20hs.

🔴 La Plata: Av. 7 y 50 • 18hs.

🟠 Mar del Plata: Monumento Gral. San Martín, Av. Luro y Mitre • 19hs.

🟡 Comodoro Rivadavia (Chubut), Plaza Kompuchewe – 19hs.

🟠 San Luis: Plaza Pringles • 19 hs.

🟤 San Juan: Plaza 25 de Mayo. 19hs.

🔴 Mendoza: KM0 Peatonal Sarmiento y San Martin • 19hs.

🟢 Neuquen: Monumento a San Martín – 20hs.

🔵 Chaco: Plaza España • 18hs.

🔴 Corrientes Capital: Salta y Avenida Costanera (Monumento a la madre) • 19hs.

🔵 Posadas (Misiones): Plaza San Martín – 18hs.

🔴 Paraná (Entre Ríos) – Explanada de casa de gobierno (plaza Mansilla) – 20hs.

🟠 Formosa (Capital): en el Teatrino hasta Peatonal – 18hs.

🟡 La Rioja (Capital): Plaza 25 de Mayo – 20hs.

⚪ Ushuaia (TIerra del Fuego🔥): San Martín y Fadul – 19hs.

🔵 Alta Gracia (Cba). 17hs, Puente Peatonal.

🟣 San Marcos Sierras (Cba). 20hs, Plaza Cacique Tulián.

🟠 Villa Maria (Cba). 1830hs, Plaza Centenario.

🟢 San Francisco (Cba). 20hs. Plaza Cívica.

🔵 Punilla (Cba): Empalme a Tanti 18hs.

🟢 Salsipuedes (Cba): Rotonda de los 400 – 19hs.

🟣 Almafuerte (Cba): – Monumento del teatro, San Martín y Tucuman – 19 hs.

🔵 Río Cuarto (Cba): Centro cultural La Corpolina – 19hs.

🟢 Unquillo (Cba) – Parque Integrador – 18hs.

🟣 Traslasierras Sur, Luyaba (Cba) – Plaza Luyaba – 19hs.

🔵 Traslsierras Norte, Villa Las Rosas (Cba) – Plaza Villa Las Rosas – 17hs.

🟠 Cosquin (Cba) – Plaza San Martín 19:30hs.

⚫ Merlo (San Luis) – Rotonda entrada de Merlo – 20hs.

🔴 San Rafael (Mza) – KM 0 – 18HS.

⚪ Paso de los libres (Corrientes): Mitre y Madariaga – 19hs.

🟠 Victoria (Entre Rios) – Plaza San Martín – 19:30hs.

🟤 Pto. Tirol (Chaco) – La Fabrica Cultural – 18hs.

🟤 Rawson (Chubut): Playa Unión, Avenida Guillermo Rawson 1200 • 18:30hs.

⚫ Esquel (Chubut) – Desde Juntadera hasta la Biblioteca Municipal – 18hs.

🟣 Lago Puelo (Chubut): Ruta 16, Km11, frente a La Anónima – 19hs.

🟠 Villa Regina (Rio Negro): Plaza de los Próceres – 20hs.

⚪ Villa La Angostura (Neuquén): Plaza San Martín – 20hs.

🟤 San Martín de los Andes (Neuquén): Plaza San Martín – 20hs.

🔵 Junin de los Andes (Neuquén) – Frente al río Patagonia y Costanera – 19hs.

🟣 Ingeniero Maschwitz, (BsAs): Plaza El Dorado, El Dorado 1900 • 18hs.

🟣 Zárate (Bs As): Festival de Artes en Plaza Italia. 18hs

🟡 Olavarría (Bs As): Rivadavia y San Martín • 18:30hs.

🔵 9 de Julio (Bs As) – Vereda del Banco Nación – 19hs.

⚫ Tandil (Bs As.): Pinto y Rodríguez – 20hs.

🟢 Junin (Bs As): Plaza 25 de Mayo – Acampe, 10hs. Cacerolazo, 20hs.

🟣 Villa Gesell (Costa Atlántica)- Av. 3 y 140 – 20hs.

🔴 Santa Teresita (Costa Atlántica)- Av. 2 y 34 – 21hs.

🔵 Necochea (Costa Atlántica)- Plaza Roca – 19hs.

🟡 Ramos Mejía (GBA): Tanga de la estación • 19hs.

🟢 Claypole (GBA): Plaza de la Copa • 19hs

🟢 Temperley (GBA) Barrio San José, Pasco y Salta • 19hs.

🔵 Burzaco (GBA): Ruidazo Musical playón de la Estación (Pellegrini y 9 de julio)• 19hs.

🟣 Monte Grande (GBA): Plaza del Tanque • 19hs.

⚫ Glew (GBA) – Plaza Madre – 19hs.

🟢 Lafarrere (GBA) – Av. Luro y Ruta 21 (frente a la estación) – 19hs.

🟤 San Isidro (GBA) – Av. Márquez y Centenario – 19hs.

🔵 San Fernando (GBA) – 25 de Mayo y Sobremonte – 20hs.

⚪ Quilmes (GBA) – Rivadavia e H. Yrigoyen – 19hs.

🟣 Ciudad Evita (GBA) – Ruta 21 y Perón – 19hs.